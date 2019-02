Theater Sneek programma week 7

Sneek – Natuurlijk kunt op u op de website van Theater Sneek het volledige programma voor de komende seizoen bekijken, maar als extra service bieden wij u wekelijks het programma van de daaropvolgende week. Extra voordeel is dat de laatste (eventuele) wijzigingen in dit programma kunnen worden verwerkt.

Najib Amhali – Waar was ik?

‘Waar was ik?’ dacht de clown die de mensen vermaakte maar achter het masker een man, een vader en een echtgenoot verborg die worstelden met zichzelf.

‘Waar was ik?’ dacht de dementerende taxichauffeur.

‘Waar was ik?’ dacht het meisje toen ze de uitslag van haar zwangerschapstest zag.

‘Waar was ik?’ twintig jaar geleden, dacht Najib, en in welke theaters stond ik toen? Bestaan die nog? En zou het niet leuk zijn om mezelf daar opnieuw uit te vinden?

Cabaret // 12 t/m 14 februari // 20.15 // € 31,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Alink & Plukaard – Happily Ever After

Happily Ever After is een aaneenschakeling van uiteenlopende scènes over het grootste thema aller tijden: de liefde. En dan niet zomaar de liefde, nee: de allesverslindende, gepassioneerde en ware Romantische Liefde. Het duo creëert een humoristische, herkenbare en scherpe kijk op onze hedendaagse hysterische zoektocht naar liefde. In Happily Ever After fileert Alink&Plukaard op eigenzinnige en humoristische manier De Romantische Liefde. Of beter gezegd: onze misverstanden over De Romantische Liefde.

Toneel // wo 13 februari // 20.15 uur // € 15,00 // Noorderkerkzaal, ingang Kunstencentrum Atrium, Oud Kerkhof 11 // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Woodstock the Story – 50 jaar Peace, Love, Music & Flowerpower

Drie dagen in drie uur:

Het legendarische Amerikaanse ‘Woodstock Music & Art Festival’ in 1969 was het hoogtepunt van de flowerpower en de hippiecultuur. Woodstock the Story neemt de bezoeker mee naar dit roemruchte festival. Theaterscènes, beelden, de gepassioneerde live-band, geweldige muziek en ontwapenende humor geven een oprecht flowerpower-gevoel. Een unieke belevenis van bijna drie uur, met de beste nummers van de beste bands die tijdens de ‘Three Days of Peace & Music’ optraden. Inclusief een afterparty in de foyer met DJ.

Muziektheater // vr 15 februari // 20.15 // € 25,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek/ Bolwerk // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Greg Shapiro – The Madness of King Donald

‘The Madness of King Donald’ is een avond vol stand-up comedy, cabaret en improvisatie. Elke show biedt het publiek de kans om vragen te stellen aan de president. As ‘The Original Fake Trump,’ Shapiro remains committed to giving more press conferences than the actual Trump.

De stem achter de beroemde ‘Netherlands Second’ video (‘Zondag Met Lubach’-VPRO) spreekt zich uit! Greg Shapiro groet de 45ste – en mogelijk laatste – president van de Verenigde Staten, Donald J. Trump. Nee, Amerika kreeg niet de allereerste vrouwelijke president, maar wel de allereerste president die geestelijk duidelijk ziek is.

Cabaret // za 16 februari // 20.15 uur // € 15,00 // Noorderkerkzaal, ingang Kunstencentrum Atrium, Oud Kerkhof 11 // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Colori Ensemble – Topzondag met koffiegeur

Edvard Grieg en Sergej Rachmaninov schreven tijdloze muziek zoals “Aus Holberg’s Zeit” en “Symfonische Dansen”. Gebaseerd op zowel de piano- als de orkestversie maakte het Colori Ensemble van beide werken een arrangement voor fluit, hobo, marimba en piano.

Het resultaat is een tussenvorm die zich het beste laat vergelijken met een prachtige zwart-wit foto die op bepaalde plaatsen ingekleurd is, waardoor details nog beter uit de verf komen. Naast deze evergreens van de klassieke muziek zal het ensemble traditiegetrouw werk van een in Friesland woonachtige componist ten doop houden

Muziek // zo 17 februari // 11.30 uur // € 10,00 // Noorderkerkzaal, ingang Kunstencentrum Atrium, Oud Kerkhof 11 // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Raymond van het Groenewoud – Kreten en gefluister

Mama, kijk, zonder handen. Zonder andere muzikanten. Op verzoek van velen: Raymond (foto) geheel alleen, aan zijn piano. De liedschrijver. De dromer.

Raymond van het Groenewoud is een man van vele muziekjes. Destijds stond hij zijn band De Centimeters mee aan de wieg van de Nederlandstalige rock. Maar ook solo weet Raymond steeds te boeien. Zijn nummers veranderen dan in intieme, maar ook krachtige chansons. En zo betreedt hij ook het enkel met een vleugelpiano en akoestische gitaar gevulde podium van Theater Sneek!

Muziektheater // zo 17 februari // 14.30 // € 24,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek/ Bolwerk // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Foto: Lotte Bronsgeest