Regenachtig

Sneek- Meer herfst dan winter komende dagen. Vandaag een dag die geregeld regen geeft en een temperatuur van 7 graden als maximum. Wind is zwak, af en toe matig uit het zuidwesten.

Komende nacht blijft het bewolkt en een volgend regengebied trekt dan weer over. Een vrij zachte nacht met een minimumtemperatuur van 6 graden. De wind neemt toe.

De regen verlaat ons in de morgen en enkele opklaringen volgen. Een bui is dan mogelijk. De zuidwestenwind is verder toegenomen en waait matig tot krachtig, maximumtemperatuur 9 graden.

Vrijdag kan de paraplu weer op, wel goed vasthouden want er staat een flinke woei uit het zuidwesten. Verder een regenachtige dag, temperatuur 8 graden.

Het weekend verloopt op zaterdag met opklaringen en een bui, zondag vooral later op de dag regen. Ook veel wind. Volgende week start met wat kouder weer.

Dirk van der Meer