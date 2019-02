Lezingen over expositie Magazijn van de dromen

Sneek- Op zaterdag 9 en zondag 10 februari organiseert het Nationaal Modelspoor Museum in Sneek speciale lezingen over de tentoonstelling Magazijn van de dromen. De expositie vertelt het verhaal van de kunstnijverheid en het gebruik van hout voor speelgoed. De lezingen zijn om 13.00 uur en om 15.00 uur. Gastconservator Marcel Hectors gaat met u terug in de tijd via het alom bekende stepje en de houten blokkendoos naar de bijzondere nijverheid uit het Ertsgebergte in de 19e eeuw.

De entree, inclusief bezoek museum en koffie, bedraagt 9,00 euro p.p. Per lezing maximaal 15 personen. Reserveer dag en tijd via email: management@modelspoormuseum.nl