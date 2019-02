Filosofiecafé Sneek met Matien Schreurs: Opleiding tot mens?

Sneek- Hoe kunnen wij kinderen en jongeren vormen tot burgers die hun verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf, hun medemensen en de wereld? Wat willen wij ze echt meegeven in het onderwijs en in de opvoeding? Ouders, jongerenwerkers en docenten worstelen met deze actuele vragen. Er is een lange traditie van pedagogen die wegwijzers bieden voor mensen die volwassen willen worden. Die traditie wordt met de term “Bildung” of “vorming” aangeduid.

In de humanistische Bildungstraditie gaat het om het streven om onze betrokkenheid op elkaar en op de wereld te vergroten en te verdiepen. De humanistische denker Martien Schreurs ( Universiteit voor Humanistiek) zal bij deze traditie te rade gaan om antwoorden te vinden op de vragen van deze tijd. Deze avond zal de bezoekers een totaal andere filosofische avond voorschotelen dan de zeer geslaagde bijeenkomst met Rien van Zeijden op 15 januari jl. “De oude wijsheid van het Labyrint”.

Filosofiecafé Sneek: Zalencentrum De Walrus, Grote Kerkstraat 10, Sneek

Wanneer: 19 februari

Aaanvang: 20.00 uur.