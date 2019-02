De bal rolt weer …. voorbeschouwing 9 en 10 februari

Sneek- Sneek Wit Zwart was veel te sterk voor Noordster en de 3-0 zege was eigenlijk een magere afspiegeling. ONS Sneek leek ook goede zaken te doen, maar moest in Groesbeek tegen Achilles ’29 in blessuretijd alsnog de gelijkmaker toestaan, terwijl LSC 1890 bij FC Lewenborg verloor. Qua resultaat was het voor de Sneker clubs dan ook niet het meest aansprekende weekeinde.

Wellicht dat het komend weekeinde meer succes brengt. De kans daarop is in ieder geval groter, omdat naast “the big three” oftewel ONS Sneek, Sneek Wit Zwart en LSC 1890 ook de andere Sneker clubs in actie komen. Eerstgenoemde drie nemen het zaterdag en zondag op tegen resp. Eemdijk (thuis), GOMOS en Oerterp (beide uit). Waterpoort Boys heropent het competitiebal in en tegen Creil, terwijl Sneek Wit Zwart ZM op zaterdag Makkum ontvangt en Black Boys een dag later Surhuisterveen.

ONS Sneek – Eemdijk

Zaterdag 9 februari – 15.00 uur

Zuidersportpark – Sneek

Hoewel het verschil nog altijd zes punten bedraagt, staat ONS Sneek momenteel net boven de gevarenzone. Qua positie is het seizoen tot nu toe dan ook even kleurloos als voorgaande jaren en dat terwijl met het oog op de selectie toch op meer was gerekend. Dat laatste kan uiteraard nog altijd, maar dan moet ONS zo langzamerhand wel weer eens een aardige serie neerzetten. De eerste mogelijkheid om daarmee een begin te maken dient zich zaterdag aan, wanneer met Eemdijk de drager van de rode lantaarn op bezoek komt.

Eemdijk dat in 1979 werd opgericht en dat in de schaduw van IJsselmeervogels en Spakenburg als de derde club van Bunschoten te boek stond, speelde aan het begin van dit decennium nog in de eerste klasse., Aan het einde van het seizoen 2014-2015 wist men via de nacompetitie de stap naar de hoofdklasse te maken. Daarin viel men in de eerste twee jaar buiten de prijzen, maar vorig seizoen troefde men in de titelrace o.a. Berkum en SC Genemuiden af en trad men toe tot het gilde der divisionisten.

Het lidmaatschap van dat gilde is vooralsnog geen successtory. Met acht punten uit twintig wedstrijden staat Eemdijk momenteel op de laatste plaats. Alleen tegen de beide andere staartploegen i.c. asv De Dijk en Achilles ’29 wist men drie punten te pakken, terwijl men in september van het vorig jaar aan de reisjes naar het hoge Noorden (Jong FC Groningen en Harkemase Boys) twee keer een puntje overhield. De overige duels waaronder de heenwedstrijd tegen ONS Sneek, gingen echter allemaal verloren.

Dat kostte trainer Hans van Arum uiteindelijk de kop. Begin december werd de oefenmeester vanwege de magere resultaten op non-actief gesteld en werd hij vervangen door Ruud van de Geest. Hoewel men daarna in Groesbeek van Achilles ’29 won, bleef het beoogde schokeffect uit. In de vier tot nu toe in 2019 gespeelde duels wist men namelijk geen enkel punt te pakken, al trof men in drie van die wedstrijden met Noordwijk, DVS ’33 Ermelo en HSV Hoek wel een pittige tegenstander.

​Bij de bookmakers zal de winstquotering bij een zege van Eemdijk dat met ex-ONS’er Renco van Eeken een bekend gezicht in de gelederen heeft en met de van Veensche Boys overgekomen Yannick Bouw een andere smaakmaker binnen de lijnen brengt, dan ook een stuk hoger uitvallen dan bij een overwinning van ONS.

Daarbij past echter wel een nuancering. In de eerste plaats hadden de Snekers het in de al genoemde heenwedstrijd die dankzij een goal van Martijn Barto nipt met 1-0 werd gewonnen, knap lastig en in de tweede plaats draait het bij oranje de laatste tijd ook niet echt super. ONS moet zich dan ook “steigern”, wil men zaterdag met een goede serie een begin maken en wil men stappen richting de middenmoot zetten, want anders blijft het tot nu toe vrij kleurloze seizoen vooralsnog zonder kleur.

GOMOS – Sneek Wit Zwart

​Zondag 10 februari 2019 – 14.00 uur

Sportpark Schapendrift – Norg

Hoewel de ploeg van trainer Germ de Jong tegen Noordster een lading kansen nodig had om het verschil te maken, gaf Sneek Wit Zwart de tegenstander afgelopen zondag geen moment het gevoel dat er ook maar iets te halen viel. Dat was ook op 23 september van het vorig jaar tegen GOMOS het geval en die promovendus is komende zondag opnieuw de tegenstander van de wit-zwarten.

Op de Schapendrift raakte GOMOS de voorbije seizoenen behoorlijk op drift, want in een aantal jaren wist de club op te klimmen van de vierde naar de eerste klasse. Daarin werd het debuut een leermoment, want Sneek Wit Zwart was toen echt een klein maatje te groot en ook in de daaropvolgende wedstrijden moest de ploeg van scheidend trainer Wim Bakering duidelijk nog wennen. Vervolgens leek men met drie overwinningen op rij (WVV, Emmen en FVC) de wetten van de eerste klasse eigen te maken, maar eind november/begin december leverde die leerschool drie keer op rij zij het met het kleinst mogelijke verschil, een nederlaag op.

Vervolgens moest de wedstrijdsecretaris vier keer achter elkaar het sein “afgelast” hijsen, maar afgelopen zondag kwam GOMOS na twee maanden dan eindelijk weer in officieel verband in actie. In het stadspark van Groningen waar Sneek Wit Zwart medio oktober nog met 3-1 verloor, werd de gelijknamige SC die overigens bijna een helft lang in ondertal speelde, met 3-0 verslagen. Daardoor klom de promovendus richting het linkerrijtje, al moet daarbij wel worden vermeld dat de stand in één F met een bandbreedte tussen negen en dertien gespeelde wedstrijden momenteel een sterk vertekend beeld geeft.

De 5-1 zege die Sneek Wit Zwart in de openingsronde tegen GOMOS dankzij treffers van Gerben Visser (3x), Harvey de Boer en Joram Smits bijschreef, gaf daarentegen geenszins een vertekend beeld. De formatie uit de Waterpoortstad was die middag heer en meester. Dat betekent echter niet dat de wit-zwarten zondag van eenzelfde scenario kunnen en mogen uitgaan. GOMOS bleek op eigen bodem een aantal malen namelijk een moeilijk te kloppen opponent. Zo struikelde concurrent en mede-titelkandidaat Emmen op de Schapendrift en wist het Heerenveen van Gerald Sibon daar maar ternauwernood de schaapjes op het droge te krijgen.

​Sneek Wit Zwart krijgt zondag dan ook zeker niet te maken met een stel waarvan er doorgaans veel in een hok gaan, om maar eens een andere beeldspraak uit de kast te halen. GOMOS dat tegen de koploper ongetwijfeld extra gemotiveerd zal zijn, zal de wol op zeker duur verkopen en Sneek Wit Zwart mag die zeker niet verpatsen voordat het schaap geschoten is. Gebeurt dat laatste wel dan kan het tussen de witte paaltjes van één van de mooiste velden van Noord Nederland zo maar minder mooi aflopen en dat kan Sneek Wit Zwart zich in de race om de schaal niet permitteren.

Oerterp – LSC 1890

Zondag 10 februari 2019 – 14.00 uur

Sportpark De Griene Greide – Ureterp

“Tot drie wedstrijden geleden goed aanwezig in de top van de competitie en nu is het volgens de trainer los zand en staan er acht man op het trainingsveld …. Wat is er loos?”, luidde een tweet naar aanleiding van de opmerkingen van Erik van der Meulen in de media van afgelopen maandag. Met die tweet is veel, zo niet alles over de actuele situatie bij LSC 1890 gezegd.

LSC 1890 was tot het weekeinde voor kerst een pauw die in al zijn pracht en praal straalde, die ook al met een award was beloond en die toen met slechts zes tegentreffers hard op weg leek om met meer eremetaal te gaan pronken. Maar net als in 020 is de scherpte en de beleving na de winterslaap minder met een aantal nederlagen en een voorlopig afscheid van de hoofdrol tot gevolg. Het lijkt dus tijd voor bezinning en die dient zo snel mogelijk en het liefst al voor de wedstrijd van komende zondag tegen Oerterp zijn beslag te krijgen.

Oerterp voert momenteel het rechter rijtje aan. Met vijftien uit elf staat de ploeg van trainer Germ Huitema op de achtste stek. Gelet op het gat met de ploegen in de linker helft van de “Tabelle” zit een hogere klassering er in ieder geval komende weekeinde niet in. Dat betekent niet, dat Oerterp minder presteert dan vorig seizoen, toen men in de tweede klasse debuteerde. Ook toen stond de ploeg vrijwel het gehele jaar in de middenmoot en sloot men uiteindelijk de competitie als nummer zes en met het recht op deelname aan de nacompetitie af. Aan dat recht kwam na een spectaculaire strijd tegen LAC Frisia 1883 na verlenging en strafschoppen op De Magere Weide uiteindelijk met een mager eindresultaat een einde.

Ook de duels tussen LSC 1890 en Oerterp waren in dat seizoen bepaald niet saai. Op de laatste speeldag voor de winterstop lieten de Snekers toen geen spaan van Oerterp heel (8-1) en een klein half jaar later trakteerden de Ureterpers op hun beurt de blauwhemden op een 7-1 nederlaag, al kwam die uitslag mede tot stand omdat LSC 1890 toen vrijwel de gehele wedstrijd met een man minder speelde. Wat dat betreft stak de confrontatie op de openingsdag van dit seizoen schril af. Toen zwegen de kanonniers van beide ploegen namelijk en eindigde het duel met wat in voetballand wel een “Frits van Turenhoutje” wordt genoemd oftewel nul-nul.

Gelet op de mogelijkheden deden “the Blues” zich toen daarmee tekort. Net zoals men zichzelf momenteel tekort doet omdat de opofferingsgezindheid net even minder is dan in de eerste maanden van het seizoen. Wil men aan de Leeuwarderweg voorkomen dat het seizoen na de flitsende start als een nachtkaars uitgaat, dan zal men de komende weken en maanden meer offers moeten brengen en zich meer inspanning moeten getroosten. Weet men dat op te brengen, dan hoeft het afscheid van de hoofdrol nog niet definitief te zijn en hebben de tweets op maandag zeker een andere inhoud dan die waarin men vraagt, wat er bij LSC 1890 toch in hemelsnaam loos is.

SC Creil – Waterpoort Boys

​Zaterdag 9 februari 2019 – 15.00 uur

Sportcentrum Creil – Creil

Begin december speelde Waterpoort Boys weliswaar niet slecht, maar ging de ploeg van trainer Janco Croes tegen VHK en QVC wel twee keer op rij de bietenbrug op. Daardoor verspeelde men in vier A de koppositie aan stadgenoot en “Herbstmeister” Sneek Wit Zwart ZM en moest men bij het ingaan van de winterstop ook de Quick Valken Combinatie in de stand voorbij laten gaan.

Afgaande op de oefenwedstrijden lijkt het goede gevoel van voor de decembermaand toen Waterpoort Boys redelijk overtuigend de eerste periodetitel won, nog niet helemaal terug. Zowel tegen Minnertsga als tegen Arum (beide 1-1) overtuigde de hoofdmacht nog niet echt, al moet daarbij wel worden vermeld dat Croes om uiteenlopende redenen een half elftal miste. Hoewel de stand-in’s het naar behoren deden, zou dat in het vervolg van de competitie wel eens de Achilleshiel kunnen worden. Die competitie begon op 22 september van het vorig jaar overigens met een thuiswedstrijd tegen SC Creil en die ploeg staat komende zaterdag opnieuw tegenover de geel-blauwen.

De polderbewoners waren op de openingsdag niet en zelfs niet nadat Richard Hamstra met twee keer geel naar de kant moest, bij machte om Waterpoort Boys het vuur na aan de schenen te leggen. Op de 2-0 zege waarbij Andy de Vries beide treffers voor zijn rekening nam, viel dan ook weinig af te dingen. Ook in de daaropvolgende weken wist SC Creil weinig potten te breken en pas in speelronde zes proefde men tegen het Delfstrahuizen van Gerben Visser voor het eerst het zoet. Die opleving was echter van korte duur, want in de daaropvolgende weken ging men tegen Makkum en Sleat onderuit.

Met de intocht van de goedheiligman keerde aan de Toernooilaan echter ook het zoet terug, want in de laatste drie wedstrijden voor de winterstop stapte de ploeg van trainer Kees Maes drie keer met een overwinning van de mat. Met die serie waarbij onder meer Tollebeek in Tollebeek werd geklopt, klom SC Creil op naar plek acht en niet onbelangrijk, sloeg men een behoorlijk gat met de laatste plaats die in de eerste weken van het seizoen nog akelig dichtbij was. Daarmee lijkt het SC Creil van nu van een ander kaliber dan ten tijde van de heenwedstrijd op het Schuttersveld.

Of Waterpoort Boys dat overigens eerst op 15 januari en voor ons gevoel rijkelijk laat met de voorbereiding op de tweede seizoenshelft begon, nog van hetzelfde kaliber is als toen zal moeten blijken. Vooral ook omdat men vanwege blessures met een aardig gevuld veldhospitaal te maken heeft. Het is dan ook nog maar de vraag, wie van de geblesseerden zaterdag de veters zullen strikken. Degenen die dat wel doen, zullen zich in ieder geval op meer oppositie moeten instellen en zullen beter voor de dag moeten komen dan in de oefenduels, wil de Wéé Péé Béé in het vervolg van dit seizoen nog de strijd met Es Wéé Zet, Ku Véé Céé en de andere om het been vechtende honden aangaan.

Sneek Wit Zwart ZM – Makkum

Zaterdag 9 februari 2019 – 15.00 uur

​Sportpark Tinga – Sneek

Bij het opmaken van de tussenbalans voorspelden wij dat Sneek Wit Zwart ZM na de winterstop nog maar weinig punten zal laten liggen en dat de “Herbstmeister” in vier A op basis van de prestaties in de eerste seizoenshelft als de voornaamste titelkandidaat moet worden aangemerkt. Het is nu aan de Boot Babes om die (gedurfde) voorspelling waar te maken, maar dat zal komende zaterdag tegen Makkum nog lastig genoeg worden.

Makkum is actueel de nummer vier van de ranglijst. Daarmee presteert de formatie van trainer Ton Hartman die ook volgend seizoen de rood-witten onder zijn hoede heeft, in de lijn van voorgaande seizoenen. Toen vervulde de hoofdmacht in de vierde klasse steeds een zeer prominente rol. Twee seizoenen terug deed men lang mee in de strijd om de schaal en vorig seizoen moest men eerst op de laatste speeldag Scharnegoutum ’70 in de titelstrijd voor laten gaan, waarna men in de finale van de play offs om promotie naar de derde klasse het net niet redde.

Met andere woorden, Makkum is een tegenstander die als het om de prijzen gaat, zeker nog niet mag worden uitgevlakt en die zich in de eerste seizoenshelft menig maal als een lastig te nemen hobbel manifesteerde. Dat ondervond niet alleen Waterpoort Boys, dat een helft lang met een man meer speelde en er desondanks niet in slaagde om Makkum over de knie te leggen, maar ook Sneek Wit Zwart ZM zelf. De Snekers hadden destijds moeite om het net te vinden. Dankzij een “own goal” leek men in extremis toch met de volle buit te pakken, totdat Makkum in de slotseconden uit het niets toesloeg en men alsnog twee punten en bovendien Rinke Hiemstra moest inleveren.

​​Makkum werkte tot nu toe twee oefenwedstrijden af. De eerste tegen Arum ging nipt verloren, terwijl men een aantal dagen later het sterk presterende Scharnegoutum ’70 knap op 0-0 hield. Sneek Wit Zwart ZM waar volgens onze informatie omtrent de technische staf voor volgend seizoen nog geen helderheid bestaat, kwam in de voorbereiding op de tweede competitiehelft één keer in actie (7-3 overwinning op AVC) en vermaakte zich verder met een aantal alternatieve trainingen, waarbij men de squashbaan en de sportschool opzocht.

Voor die voorbereiding bleef de “Squadra Blanco-Negro” ongeslagen en won men de laatste vijf wedstrijden en de meeste daarvan ook nog eens vrij soeverein. Of de hiervoor genoemde trainingen toereikend zijn om dat ritme nu weer op te pakken, zal moeten blijken. Maar als de verhouding in het veld ongeveer dezelfde is als destijds in Makkum en als het neusje voor de goal bij de Snekers net zo scherp is als rond de dag van het strooigoed, dan moet ZET EM toch in staat zijn om de eerste stap richting de (gedurfde) voorspelling waar te maken.

Black Boys – Surhuisterveen

Zondag 10 februari 2019 – 14.00 uur

Sportcentrum Schuttersveld – Sneek

Hoewel het resultaat “zero” was, sloot Black Boys de eerste competitiehelft qua voetbal goed af en bracht men Irnsum, één van de toppers in vier B, aan het wankelen. Die pot schiep in ieder geval vertrouwen voor de rest van de competitie, al moet dat in het tweede deel van de competitie zo bleek ook in de oefenwedstrijd tegen Oranje Zwart, nog steeds gebeuren met een niet al te uitbundig personeelsbestand..

Zo stond middenvelder Justin Wolfswinkel bij dat oefenduel tussen het aluminium terwijl de spitspositie door Yannick Luhoff werd bekleed en die is in het dagelijks leven toch echt speler van Waterpoort Boys drie. Verder deed bij Black Boys good-old Nicky de Vries een helft lang mee. De 35-jarige linksbenige pensionado wierp de “All Blacks” de helpende hand toe en trekt in de tweede seizoenshelft de kicksen weer aan. Die tweede helft begint komende zondag met een thuiswedstrijd tegen Surhuisterveen.

Die ploeg liet afgelopen zondag bij SC Boornbergum ’80 in een restant van een eerder vanwege een beenbreuk gestaakte wedstrijd de kans op de eerste periodetitel liggen, maar mag in vier B niettemin nog altijd tot de titelkandidaten worden gerekend. Met 22 uit 11 neemt Surhuisterveen op dit moment de vierde plek in met slechts drie punten achterstand op het leidende Oosterlittens, dat van de ploegen die tot nu toe op het Schuttersveld hun kunsten lieten zien, op ons de meeste indruk maakte. Van die 22 punten werden er overigens drie tegen Black Boys behaald en wel op de openingsdag, toen de ploeg van trainer Jacob Russchen dankzij een treffer van Bart Bosgra en een benutte penalty van Wierd Hamstra in eigen huis met 2-0 won.

​Ondanks die nederlaag bewaart Black Boys toch vrij goede herinneringen aan deze tegenstander, want in het seizoen 2013-2014 promoveerden de Zwartjes ten koste van Surhuisterveen naar de vierde klasse. Nadat Alex de Jong destijds op het Schuttersveld met een late treffer Black Boys aan een verdiende 1-0 overwinning hielp, bleek een 2-2 gelijkspel in de return voldoende, al stierf toenmalig trainer Jan Willem Stoelwinder in de slotfase van die thriller wel duizend doden.

​Dat laatste zal zondag niet direct het geval zijn. Maar om een vergelijkbare zenuwaandoening in de eindfase van de competitie te voorkomen, heeft het op de voorlaatste plaats staande Black Boys gewoon punten nodig. Afgaande op de statistieken lijkt dat zondag aan de ene kant een lastig verhaal, maar met de ervaring uit het duel met Irnsum op zak aan de andere kant nu ook weer niet onmogelijk. Als de ploeg van trainer Lars Niemarkt namelijk bij die wedstrijd weet aan te klampen, dan weten we het zo net nog niet en zeker niet als “comeback kid” Nicky de Vries hetzelfde niveau etaleert als hij voor het drukken van zijn pensioenzegels met enige regelmaat liet zien. Alsdan behoort een goed resultaat zondag zeker tot de mogelijkheden.

