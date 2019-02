Colori Ensemble :Topzondag met Koffiegeur in Noorderkerkzaal

Sneek- Het Colori Ensemble verzorgt op zondag 17 februari een nieuwe editie van Topzondag met Koffiegeur, de reeks kamermuziekconcerten van Cultuur Kwartier Sneek. In de Noorderkerkzaal van Theater Sneek speelt stukken van onder meer Edvard Grieg en Sergej Rachmaninov. Het concert begint om 11.30 uur en duurt een uur. Kaarten zijn te bestellen bij Theater Sneek.

Edvard Grieg en Sergej Rachmaninov schreven tijdloze muziek zoals ‘Aus Holbergs Zeit’ en ‘Symfonische Dansen’. Gebaseerd op zowel de piano- als de orkestversie heeft het Colori Ensemble van beide werken een arrangement gemaakt voor fluit, hobo, marimba en piano. Het resultaat is een tussenvorm die zich het beste laat vergelijken met een prachtige zwart-wit foto die op bepaalde plekken ingekleurd is, waardoor details nog beter uit de verf komen. Naast deze evergreens van de klassieke muziek zal het ensemble werk van een in Friesland woonachtige componist ten doop houden.

Locatie: Noorderkerkzaal van Theater Sneek (ingang: Oud Kerkhof 11, Sneek) Datum: Zondag 17 februari, 11.30 – 12.30 uur Kaarten: € 10 (inclusief koffie), te bestellen via www.theatersneek.nl

Topzondag met Koffiegeur Topzondag met Koffiegeur is een serie kamermuziekconcerten in de Noorderkerkzaal in Sneek. Bij de optredens zijn vaak docenten betrokken van Kunstencentrum Atrium, onderdeel van Cultuur Kwartier Sneek. Veel Atrium-docenten zijn naast hun onderwijspraktijk actief in professionele ensembles. Een Topzondag met Koffiegeur geeft hen en andere topmuzikanten de gelegenheid om in een sfeervolle ambiance op te treden.

Volgende Topzondagen met Koffiegeur: Zondag 17 maart: Koperguod Zondag 14 april: Stabat Mater van Pergolesi