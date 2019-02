Bejaarde honden in de spotlights:’Ode aan de oude hond`

Sneek- Kitty Bertelink werkt als zelfstandig interieur-, reportage en portretfotograaf. Ze woont in Tirns. Over haar poedel Nico zegt zij: “Hij gaat steeds moeilijker lopen, hij is bijna helemaal doof maar zijn ogen kijken nog net zo ondeugend als toen hij een pup was”. Omdat zij zo gek is op haar oude hond heeft zij hem op 4 oktober 2017 (dierendag) geportretteerd met een rode strik om, voor een groene achtergrond. Deze foto plaatste ze op Social Media. Er kwamen veel reactie op deze ‘post’. Verschillende mensen wilden ook graag zo’n portret van hun lieve oude viervoeter (voordat hij dood gaat).

Na een aantal hondenportretten borrelde het idee naar boven om er een persoonlijk project van te maken; bejaarde honden doormiddel van een portret in het zonnetje zetten. Op deze manier aandacht genereren voor deze groep. De hondeneigenaren vertelden tijdens de fotosessies leuke anekdotes en verhalen over hun hond. Met een dier dat al zo lang in de familie is bouw je een hechte en speciale band op. De foto’s en bijbehorende verhalen van de bazen zijn nu gebundeld in een fotoboek.

Kitty is in haar vrije tijd op pad gegaan door heel Friesland met haar mobile studio. Vijftig hoogbejaarde honden zijn gefotografeerd. Allemaal voor een groene achtergrond met een rode strik of ketting.

Door de hoge leeftijd van een groot deel van de honden, zijn er meerdere tijdens het maken van het boek al overleden. Dit boek is een ode aan hen, maar ook aan alle oude honden die nog in leven zijn.

Een deel van de opbrengst van het boek gaat naar Stichting Dierencentrum Friesland te Drachtstercompagnie. Zij willen een warme “huiskamer” inrichten speciaal voor bejaarde honden.

Op zondagmiddag 24 februari om 14.30 wordt het boek: ‘Ode aan de Oude Hond’ feestelijk gepresenteerd in Café de Ree in Reahûs. Het eerste exemplaar zal aangeboden worden aan Dierenartsenpraktijk It Griene Hert.