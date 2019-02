Sneek- Zondagmiddag 17 februari a.s, 15.30 uur, treedt het accordeon orkest Sneek op in de Parkflat Stadsfenne. Zaal open vanf 15.00 uur. Het repertoire van het orkest, dat in 1991 werd opgericht door dirigent Reinou van der Veen, nog steeds de dirigent, bestaat uit originele, eigentijdse composities en bewerkingen.