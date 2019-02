Record aantal musea helpen pake & beppe de vakantie door  

Sneek- In de voorjaarsvakantie organiseert Museumfederatie Fryslân samen met 42 Friese culturele instellingen de 18e editie van ‘Help pake & beppe de vakantie door’.

Daarmee is het deelnemersrecord van vorig jaar (39) uit de boeken.

Van dinsdag 19 tot en met vrijdag 22 februari worden volop leuke en leerzame activiteiten georganiseerd voor jong en oud.

Kinderen tot en met 12 jaar hebben gratis entree op vertoon van hun pake, beppe of andere volwassene.



Duurzaam thema: ‘Lekker ite, neat weismite’

Thema van de activiteitenweek is ‘Lekker ite, neat weismite’. Deelnemende instellingen geven hun eigen invulling aan het thema, welke kinderen het belang van duurzaamheid probeert mee te geven.

Waar je in het ene museum typische gerechten uit een bepaalde tijd kunt ruiken en proeven, kun je in het andere knutselen met voorwerpen afkomstig uit de ‘plastic soep’ in zeeën en oceanen.

Een echt familie-uitje

Jaarlijks trekt de activiteitenweek in Friese musea zo’n 20.000 bezoekers. Lisette Zwerver van Museumfederatie Fryslân over die populariteit: “Veel kinderen gaan in de voorjaarsvakantie met hun pake en beppe op stap, want heit en mem moeten meestal gewoon werken.

Maar het aantal uitjes dat net zo leuk is voor jong als voor oud is niet talrijk. ‘Help pake & beppe de vakantie door’ is dat bij uitstek. Kinderen leren spelenderwijs over cultuur, natuur, tradities en historie, terwijl pake en beppe vaak herinneringen ophalen, of ook iets nieuws leren.”

Daarnaast, zo vertelt Zwerver, is de gratis entree voor kinderen een grote publiekstrekker. “Dat maakt het ook voor grote gezinnen een heel betaalbaar uitje.”

Deelnemende instellingen en activiteiten

Een overzicht van alle deelnemende instellingen is te vinden op www.museum.frl/pakebeppe.

Op dezelfde pagina staat een link naar het activiteitenoverzicht dat in de aanloop naar het evenement volledig zal worden.