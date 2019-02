Presentaties nieuwe huiskamer Patyna door studenten Dienstverlening Friese Poort

Sneek- ‘Iedereen is reuze benieuwd naar jullie plannen’, zegt Henny Douma, docente bij ROC Friese Poort. ‘Vandaag zien we de resultaten van jullie creatieve ideeën.’ Op dinsdag 29 januari 2019 presenteerden studenten Dienstverlening hun plannen voor een nieuwe huiskamer voor Patyna-locatie Bonifatiushuis in Sneek. In hun ontwerpen dienden eisen van de opdrachtgever, zoals originaliteit, functionaliteit en sfeerbeleving, naar voren te komen.

Opdracht

De studenten ontwierpen een ruimte, die plaats biedt aan maximaal 7 bewoners. Hier moeten zij op veilige wijze kunnen eten en wonen. ‘Stel jezelf de vraag: hoe zou je zélf willen wonen als je hier verblijft en afhankelijk bent?‘, gaf Joke Muizelaar, praktijkopleider bij Patyna-locatie Bonifatiushuis, voorafgaand aan de projectopdracht aan.

De Nachtwacht

Veel studenten kozen voor vrolijke kleuren in het huiskamerontwerp. Dit is volgens hen aansprekender voor ouderen dan donkere kleuren, die volgens een studente al vaak genoeg zijn te vinden in woonzorgcentra. Ook het gebruik van domotica, waarbij (led-)verlichting en gordijnen geautomatiseerd functioneren, bleek populair. De sfeerbeleving kwam bij de studenten tot uiting door bijvoorbeeld te kiezen voor een open haard, jukebox of een podium voor gezamenlijke spelletjes. Eén van de studentengroepen selecteerde een wel heel opvallende sfeerbepaler: fotobehang van de wereldberoemde Nachtwacht van kunstschilder Rembrandt van Rijn.

Geweldig gedaan

Joke Muizelaar toonde zich tevreden met de studentenplannen: ‘Jullie hebben het geweldig gedaan. Nu gaan wij intern kijken hoe we de plannen verwerken. Wij nemen zeker ideeën mee in het definitieve ontwerp! Bedankt voor jullie inzet.’

Levensecht projectonderwijs

Deze projectopdracht in samenwerking met Patyna is een voorbeeld van levensecht onderwijs van Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort. Als voorbereiding op de opdracht volgden de studenten duurzaamheidsworkshops in het Duurzaam Doen Huis en woonden zij een gastles over architectuur bij. Tijdens dit levensechte leertraject doen studenten praktische ervaringen op en ontwikkelen zij zich tot vakmensen van de toekomst.