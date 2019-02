Sneek- De politie van Sneek vraagt aandacht voor het volgende: “De Politie Sneek is op zoek naar de eigenaar van twee zakhorloges welke mogelijk afkomstig zijn van diefstal. Mocht u de goederen herkennen en of weten wie de eigenaar is van de horloges, laat het ons weten onder vermelding van kenmerknummer 2019026951”

Zie ook op: https://www.facebook.com/Basiseenheid.Politie.Sneek.eo