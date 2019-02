GrootBolsward-IJsselmeerkust krant ziet levenslicht

Bolsward- Met grote blijdschap kondigen wij u de geboorte aan van GrootBolsward-IJsselmeerkust krant! Na GrootSneek, GrootHeerenveen en GrootdeFryskeMarren maakt GrootBolsward-IJsselmeerkust het klavertje 4 van de Groot-uitgaven vol. Een krant boordevol nieuws en achtergrondverhalen over wat er zich in deze regio afspeelt. De krant is een maandelijkse uitgave van Ying Media. De GrootBolsward-IJsselmeer krant wordt huis-aan-huis verspreid in Bolsward, de Greidhoeke en alle dorpen en steden langs de IJsselmeerkust in een straal van ca. 10 kilometer. De oplage is 22.000 exemplaren.

Vanmorgen werd het eerste exemplaar van GrootBolsward-IJsselmeerkust door Ying Mellema en Marianne Bouwman aangeboden aan wethouder Gea Wielinga van de gemeente Súdwest-Fryslân.

Foto: Henk van der Veer