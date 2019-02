Eerste editie NXT groot succes

Sneek- Miedema Accountants en Wefabric web & marketing presenteerden afgelopen donderdag de eerste editie van NXT: hét inspirerende event voor MKB-ondernemers in Friesland. Meer dan 90 ondernemers werden samengebracht en geïnspireerd door spraakmakende sprekers in de Broekster Tjerke.

Van idee tot evenement

Initiatiefnemers van dit evenement zijn Svea Reekers van Wefabric en Janet Miedema van Miedema Accountants. Reekers: “Vorig jaar liepen Janet en ik rond op de prachtige locatie van de Broekster Tsjerke. Ter plekke besloten we om hier een evenement voor Friese MKB’ ers te organiseren. Een initiatief, ontstaan uit pure enthousiasme. Oftewel: een evenement voor én door MKB’ers. Met fantastische sprekers, actuele onderwerpen, maar vooral met inspirerende bezoekers!” Afgelopen donderdagmiddag was de eerste editie van het evenement NXT, speciaal voor ondernemers uit Friesland.

Inspirerend en verbindend

Prominente sprekers wisten bezoekers te inspireren over nieuwe en interessante ontwikkelingen zoals technologie, de offline en online wereld, fusie en/of overname van je eigen bedrijf. Zo nam Bram van Dijk, tech journalist en bekend van onder andere RTL Z, de MKB’ ers mee in zijn liefde voor technologie. Gerard Duursma, transformer en online strateeg deelde zijn fascinatie voor de online wereld waarin we nu leven. Michel van Kommer begon op zijn 26e een overhemdmerk from scratch. Hij vertelde zijn persoonlijke verhaal, geheel op eigen wijze. Daarna volgde Henk Pals en liet ondernemers inzien dat het verkopen van je bedrijf meer tijd en voorbereiding vergt dan de meeste verwachten. Met name het emotionele proces. Daarna was het cabaretier Daan van der Hoeven die het officiële gedeelte mocht afsluiten. Hij vertelde zijn verhaal over de switch van een kantoorbaan naar stand-up comedian en het volgen van je passie. Met bijhorende grappen, verpakt in hilarische typetjes. De middag eindigde met een netwerkborrel.

Volgende editie

Mede door de opkomst maar ook zeker door de lovende en enthousiaste reacties van de bezoekers na afloop, overweegt de organisatie een vervolgt te geven aan dit zakelijke evenement voor ondernemers.