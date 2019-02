Bij Boddeüs Franeker & Sneek kun je op 8 en 9 februari een maatwerkbril van Tom Davies laten ontwerpen. Tijdens deze dagen komt de gehele collectie van dit Engelse merk naar Franeker en Sneek om te bekijken, te voelen en te passen. Een leuk feestje met in de hoofdrol: de maatwerkbril.

De maatwerkbril is vergelijkbaar met een maatwerkpak. Je zoekt uit van welke materialen het montuur moet worden gemaakt en door goed meetwerk krijg je een bril die perfect past. Dat is heel prettig want niemands gezicht is standaard of hetzelfde en iedereen wil het liefst de perfecte bril. Tom Davies, de Engelse ontwerper, vond dat ook en is als eerste ter wereld begonnen met maatwerkbrillen. Het merk heeft inmiddels de grootste collectie aan verschillende materialen en kan elke vorm bril maken. Een leuk en creatief proces dat begint met een goede kleur- en gezichtsanalyse. Want welke kleur en vorm moet jouw nieuwe bril krijgen? Als de ontwerpfase voorbij is dan wordt jouw nieuwe bril grotendeels met de hand vervaardigd en uniek gemaakt door jouw naam in de veer.

Tom Davies komt met de gehele collectie monturen en zonnebrillen op 8 februari naar Franeker en op 9 februari in Sneek. De kleur- en gezichtsanalyse wordt niet alleen voor de maatwerkbril gebruikt, maar ook voor de gewone collectie. Iedereen is dan ook van harte welkom om tijdens deze dagen onder het genot van een hapje en een drankje de brillen te komen kijken, passen en bewonderen. Bovendien heeft Boddeüs ook nog een actie waarbij je 50 euro korting krijgt op een Tom Davies bril. Wil je op een van deze dagen een maatwerkbril laten ontwerpen, bel dan even om een plekje te reserveren in Franeker 0517 39 20 01 n Sneek 0515 74 40 26.