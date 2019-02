Die Zauberflöte, een alchemistische allegorie in de Oosterkerk

Sneek- Die Zauberflöte, de laatste opera van Mozart, heeft vanaf de première in 1791 tot nu toe de gemoederen sterk bezig gehouden. Heeft de muziek van meet af aan tienduizenden weten te ontroeren, over de strekking van het verhaal zelf bleef men fundamenteel verdeeld. Tjeu van den Berk heeft enkele jaren geleden een opmerkelijke bijdrage geleverd aan de ontsluiering van het libretto. Volgens hem beeldt de opera de mystieke inwijding van de menselijke ziel uit met behulp van alchemistische symbolen.

Die Zauberflöte is een vrijmetselaarsopera. Mozart en de tekstdichters van de opera waren vrijmetselaar. In hun inwijdingsrituelen stonden alchemistische symbolen centraal. Die spiritualiteit wilden ze op de bühne laten zien. De alchemisten wilden ‘vuur’ en ‘water’ verbinden tot een ‘heilig huwelijk’. Voor de vrijmetselaar Mozart en zijn logebroeders betrof het hier een spiritualiteit waarin de duistere en lichtende krachten in een mens een huwelijk dienden aan te gaan.

Tijdens zijn voordracht zal Van den Berk inzicht geven in de verschillende levensbeschouwelijke dimensies van de opera. Dit zal gepaard gaan met het projecteren van fragmenten uit de opera en het vertonen van alchemistisch beeldmateriaal.

Spreker:: dr. Tj.v.d. Berk

Datm: 18 februari 2019

Kerkzaal Oosterkerk Sneek

Inloop: vanaf half acht met koffie/thee

Aanvang lezing: exact 20.00 u