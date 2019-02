Waterpoort pakt een punt tegen koploper Ritola

Sneek- In 2019 hebben de Snekers nog geen punten kunnen pakken en ze begonnen met veel strijd aan de wedstrijd. ‘Als we lekker ontspannen spelen, liggen er zeker kansen tegen koploper Ritola’ gaf coach Nico Kraan zijn spelers voor de wedstrijd mee.

Waterpoort startte sterk, en kwam direct voor te staan met 5-1. Helaas konden de Snekers de voorsprong niet verder uitbouwen. Waterpoort werd te gretig in de verdediging en kreeg drie strafworpen tegen. Ritola kwam daardoor weer beter in de wedstrijd en beide teams gingen gelijk op. Bij de Waterpoort werd er onder andere gescoord door Nick Huitema en Tessa Remery. Bij Ritola waren het vooral de dames die de korf wisten te vinden. Wat resulteerde in een ruststand van 11-11.

Tijdens de rust was coach Nico Kraan duidelijk: ‘Een stapje terug in de verdediging en aanvallend zo blijven doorgaan’. De Snekers moesten cleaner verdedigen en geen strafworpen meer tegen krijgen.

Ook in de tweede helft bleef het spannend, beide ploegen waren erg aan elkaar gewaagd. Toch bouwde de Waterpoort een kleine voorsprong uit, en met nog 15 minuten te spelen stonden de Snekers voor met drie punten verschil. Ritola bleef echter kalm en gedreven, en met een aantal mooie doelpunten was het met nog 5 minuten te spelen weer gelijk, wat resulteerde in een erg spannende slotfase. Er werd door beide teams veel en tactisch gewisseld. Zo werd Benjamin Hofwegen de laatste drie aanvallen ingebracht, en hij maakte drie doelpunten. Met nog 40 seconden op de klok en 27-26 op het scorebord leek de winst binnen. Echter kreeg de koploper een strafworp mee. Na een erg spannende wedstrijd werd de eindstand bepaald op 27-27.