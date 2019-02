Sneek- “Deze palmboom is door de bewoners op de oude Hemdijk in Sneek warm aangekleed met een winterjas en dito broek, zodat hij de winter goed zal overleven”, schrijft fotografe Yvonne Dijkstra bij de foto die ze naar de redactie stuurde. Voorlopig is de winter in Sneek e.o. even van het toneel verdwenen.