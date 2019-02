Neerslag onderweg

Sneek-Het was gisteren genieten geblazen met het zonnetje erbij. Uit de wind, in de bebouwde kom en in de zon, voelde het een beetje lenteachtig aan. De temperatuur kwam in de stad zelfs op een 8 graden uit.

Dat fraaie weer zien we vandaag niet terug, de bewolking gaat toenemen en wordt gevolgd door natte sneeuw wat overgaat in regen. Een waterkoude dag met een stevige zuidenwind, op en nabij het Sneekermeer krachtig tot hard. De temperatuur bij dit schrijven nog iets boven nul en stijgt langzaam maar zeker tot een 3 graden vanavond.

Komende nacht blijft het eerst bewolkt, kleine kans op wat motregen, later in de nacht een enkele opklaring. Wel wordt dan de kans op een mistbank groter, temperatuur graadje boven nul.

Morgen meest bewolkt, eerst nog kans op mist. De temperatuur komt bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind op een 6 graden uit.

Woensdag een regendag en als ik de rest van de week even meeneem, dan is het eerder herfst dan winter. Er valt geregeld regen, de temperatuur stijgt en komt in het weekend in de dubbele cijfers. Ook de wind neemt flink toe in het weekend. De nachtvorst zijn we dan ook voorlopig kwijt.

Dirk van der Meer