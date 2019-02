LSC 1890 neemt afscheid van hoofdrol

Groningen-Het nieuwe jaar is tot nu toe niet bepaald het jaar van LSC 1890, want de Sneker gingen andermaal onderuit. In Groningen kwam de formatie van trainer Erik van der Meulen een slechte start niet te boven en moest men uiteindelijk in laagvlieger FC Lewenborg zijn meerdere erkennen. Daardoor is het draadje met de schaal opnieuw een heel stuk dunner geworden en eigenlijk doorgeknipt.

Om dat draadje op sterkte te houden, was een overwinning na het verlies tegen Roden en Helpman eigenlijk noodzaak. Het gebrek aan beleving brak de Snekers tegen FC Lewenborg, aldus Van der Meulen, topnieuw op en In no-time keek men tegen een 2-0 achterstand aan. Eerst nam Mike Weidgraaf de openingstreffer voor zijn rekening en niet veel later verdubbelde Edu Gerds namens de Groningers de marge. Met een snelle aansluiting van Daan Daniëls werd de wedstrijd niet alleen weer een wedstrijd, maar nam de hoop op een beter resultaat ook toe.

​​In het vervolg van de eerste helft lukte het echter niet om dat het resultaat te verbeteren, ook al niet omdat FC Lewenborg alle middelen in de strijd wierp om LSC 1890 af te stoppen. Dat kostte de thuisclub weliswaar drie gele prenten, maar uiteindelijk bleek die strijdwijze effectief genoeg om de kleedkamer met een voorsprong op te zoeken. Die voorsprong werd een dik kwartier na de pauze door Wesley Smit verder uitgebreid. Daardoor dreef het beoogde resultaat weer verder van de kant af en toen LSC 1880 vervolgens verzuimde om vanaf elf meter de kant weer in zicht te brengen, was het pleit beslecht.

Het betekende in de tweede wedstrijd van 2019 de tweede nederlaag en de derde op rij. Daarmee behoort de hoofdrol die de hoofdmacht van “the Blues” tot vlak voor de Kerstdagen vervulde, wel tot de verleden tijd. Met een virtuele achterstand van negen punten lijkt voor “the Blues” vooralsnog dan ook niet meer dan een bijrol weggelegd en kan men zich zo goed als zeker op de nacompetitie gaan richten.

Bron: http://pengel.weebly.com