It sil dochs wer heve! Elfstedentocht filmmarathon in Tresoar

Sneek- Vrijdag 8 februari wordt er een Elfstedenrecord verbroken. Dan begint de langste Elfstedentochtloze periode sinds de eerste officiële tocht in 1909. Tussen 18 januari 1963 en 21 februari 1985 lagen 8070 dagen. Hier breken we vrijdag doorheen. Voor het Fries Film Archief en Tresoar aanleiding om vrijdag een filmmarathon te houden: meer dan vijf uur filmbeelden van tachtig jaar Elfstedentocht (1917 tot en met 1997) worden vertoond in de Histobios van Tresoar. Je hoeft er niet vroeg voor op. Het eerste startschot klinkt om 10 uur ‘s ochtends en het tweede om 16.00 uur ‘s middags. Mensen kunnen vrij in- en uitlopen tijdens de vertoning.

Unieke collectie Elfstedentochtfilms

Het Fries Film Archief bezit een rijke collectie Elfstedentochtfilms. Het oudste filmmateriaal dateert van 1917 en werd geschoten in Franeker, Harlingen, Hindeloopen en Sneek. De tochten daarna zijn door veel filmmakers vastgelegd. Een groot deel van deze opnames ligt bij het filmarchief. Uit die schat hebben we een compilatie van meer dan vijf uur samengesteld. We vertonen de unieke beelden vrijdag twee keer.

De journaals van Polygoon over de Elfstedentochten zijn wereldberoemd. Maar vrijdag laten we andere beelden zien. Vooral van Friese filmmakkers: gepassioneerde filmhobbyisten, zoals de Sneker bloemist Piet Wagter, de talentvolle filmmakers Gerrit Aalfs en Bart Tromp, de leden van het Friese filmcollectief De Kleare Kimen en van Mindert Hepkema, oprichter en jarenlang voorzitter van de Elfstedenvereniging.

Het archief van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden ligt bij Tresoar. Hier zit prachtig historisch fotomateriaal tussen. Een kleine selectie eruit is vrijdag bij de Histobios te zien.

Live commentaar

Een deel van de Elfstedentochtfilms is zonder geluid. Bij deze beelden wordt vrijdag live commentaar gegeven door Jurryt van de Vooren, auteur van het boek 8070 Dagen – Wachten op de Elfstedentocht. Van de Vooren ziet veel filmbeelden ook voor de eerste keer en zal proberen deze ter plekke te duiden, in samenwerking met de zaal.

Koek en zopie

De filmmarathon wordt gehouden in Elfstedensferen, uiteraard met koek en zopie en erwtensoep. Iedereen is welkom. De toegang is gratis

Datum: vrijdag 8 februari

Plaats: Tresoar / Fries Film Archief, Boterhoek 1, Leeuwarden

Tijden: 10.00-15.15 uur; 16.00-21.15 uur

Toegang Histobios: gratis

Parkeren: Parkeergarage Oldehove