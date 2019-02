Grouster vocal group onder leiding van Akke Bosma wint Korenfestival

Grou– Vocal group Sjonge Jonge uit Grou won zaterdagavond met heel hoge cijfers de kampioensdivisie van de zevende editie van het Korenfestival in Theater De Meenthe in Steenwijk. Het is de eerste keer dat de Grouster vocal group meedeed aan dit festival. Aan het festival deden in de middageditie 7 koren en ‘s avonds in de kampioensdivisie 8 koren uit Groningen, Friesland en Overijssel mee. Sjonge Jonge staat onder leiding van de Sneker dirigente Akke Bosma.

In een bomvolle Meenthe genoten alle aanwezigen van de eerste tot de laatste noot. De professionele jury (Merel Martens, Marieke van Dijk en Marleen Spierings) was lovend over Sjonge Jonge. Er werd bij het jureren niet alleen gelet op klank, warmte, zuiverheid, maar ook op choreografie en totale uitstraling naar publiek. “Jullie interpretatie is heel sterk, er zit een fijne spanningsboog in jullie performance, wij horen een goede samenklank en dynamiek, de regie is heel spannend en vloeiend, jullie zingen ontroerend mooi en zijn heel geloofwaardig”. Dirigente Akke Bosma en regisseur Alinda Talsma werden geroemd door de jury. Ook het pianospel van Matthijs Soldaat werd zeer gewaardeerd door de jury. Een prachtige opsteker voor de groep uit Grou, die in 2019 al 20 jaar bestaat.

Foto Willy Keuning