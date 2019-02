Friese kampioenschappen voor vmbo’ers bij Friesland College

Sneek- Aanstormende talenten van het vmbo zetten donderdag 7 februari hun beste beentje voor op het Friesland College in Leeuwarden. Meer dan 40 laatstejaars vmbo-leerlingen uit alle windhoeken van onze provincie binden met elkaar de strijd aan om het Fries kampioenschap in hun eigen vakgebied. Deze provinciale kampioenschappen vinden plaats onder de vlag van Skills Talents en fungeren als selectie voor de nationale titelstrijd in de RAI op de eerste lentedag dit jaar.

De toppertjes betreden het strijdperk in zes richtingen, te weten Dienstverlening & Producten; Economie & Ondernemen; Horeca, Bakkerij & Recreatie; Media, vormgeving & ICT; Produceren, Installeren & Energie en Zorg & Welzijn. Ze zijn afkomstig van niet minder dan negen verschillende vmbo-scholen. Uit Sneek doet Vakcollege Bogerman mee en Dokkum is vertegenwoordigd door Dockinga College en Drachten door OSG Singelland. Kei College verdedigt de kleuren van Heerenveen en traditioneel doen mee voor Leeuwarden, Terschelling en Wolvega respectievelijk CSG Comenius, Schylgerjouw en Linde College. Ook CSG Ulbe van Houten (Sint Annaparochie) en CSG De Saad (Damwoude) geven deze editie wederom acte de présence en schijnen sterke teams samengesteld te hebben.

Van 10.00 tot 12.00 uur barst de strijd in alle hevigheid los aan de Julianalaan. Aan de teams, elk bestaande uit drie leerlingen, de taak om tijdens de wedstrijden verschillende lastige opdrachten uit te voeren. Daarnaast is het belangrijk dat de vakkanjers-in-de-dop goed samenwerken met hun teamgenoten en een handige planning in elkaar kunnen zetten. Ook het maken van een duidelijke en kloppende kostenberekening kan onderdeel zijn van de wedstrijd. Een vakkundige jury let daar scherp op en kijkt bovendien toe of de leerlingen al hun competenties laten zien tijdens deze match. Het best presterende team per richting gaat namelijk deel uitmaken van de zogeheten ‘Fryslân Vikings’, die onze provincie mogen vertegenwoordigen tijdens de nationale finale van de beroepenwedstrijden Skills Talents 2019, op 21 maart aanstaande in de RAI in Amsterdam.

Over Skills Talents Skills Talents zijn teamvakwedstrijden voor laatstejaars vmbo’ers. Deelnemende leerlingen krijgen via deze vakwedstrijden de kans om hun talenten te laten zien. De opdrachten die de leerlingen tijdens de wedstrijden uitvoeren, zijn ontwikkeld door docenten en sluiten daarom naadloos aan bij het lesprogramma. De vakwedstrijden worden georganiseerd door stichting Skills Netherlands in samenwerking met mbo-scholen uit alle windstreken van ons land.