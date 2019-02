Filmhuis Sneek met Liebe in den Gängen

Sneek- Liebe in den Gängen is een zachtmoedig komisch drama van regisseur Thomas Stuber met Franz Rogowski (Happy End, Victoria), Sandra Hüller (Toni Erdmann) en Peter Kurth (Good Bye Lenin!) over lief en leed tussen de schappen van een levensmiddelengroothandel.

De nachtelijke groothandel is een wonderlijk universum met eindeloze, schaars verlichte gangen. Op een industrieterrein in voormalig Oost-Duitsland slaat de werkende onderklasse zich er kibbelend door de diensten heen. Voor de schuchtere Christian, met zichtbare tatoeages die een ruig verleden doen vermoeden, gaat een nieuwe wereld open. In één van de gangen ziet hij de mysterieuze Marion van de ‘afdeling zoetwaren’ en valt als een blok voor haar. Zijn collega’s maken echter meteen duidelijk dat ze niet beschikbaar is. Om hem wegwijs te maken op de afdeling koppelt zijn goedhartige baas Rudi hem aan zijn schaakmaat Bruno van de ‘drankenafdeling’, die hem de kneepjes van het vak leert én de vorkheftruck besturen. In de pauzes bij de koffieautomaat bloeit er toch iets op tussen Christian en Marion. Wanneer zij ineens niet op haar werk verschijnt, vervalt Christian in somberheid en oude gewoontes. Een tragische gebeurtenis op de afdeling maakt duidelijk dat de werknemers tussen de schappen een hechte gemeenschap vormen, een warme band die voor veel van hen als familie voelt. Liebe in den Gängen is een zachtmoedig komisch drama van regisseur Thomas Stuber met Franz Rogowski (Happy End, Victoria), Sandra Hüller (Toni Erdmann) en Peter Kurth (Good Bye Lenin!) over lief en leed tussen de schappen van een levensmiddelengroothandel. Het scenario werd bekroond met de Duitse Scenarioprijs. Liebe in den Gängen was onderdeel van de competitie van het filmfestival van Berlijn en werd er bekroond met meerdere prijzen.

Dinsdag 5 februari 2019

Aanvang: 20.00 uur

Genre: Drama

Speelduur: 125 minuten