Cabaretière Margiet Bolding in de Klameare

Workum- Zaterdagavond 16 februari is het weer tijd voor cabaret, ditmaal van Margriet Bolding. Zij maakt sinds 2008 avondvullende cabaretprogramma’s die in heel Nederland zijn te zien. Margriet is niet alleen een cabaretière, maar ook een organisatiepsycholoog… en deze combinatie vormt een onuitputtelijke bron van inspiratie voor haar voorstellingen.

Elke voorstelling van Margriet Bolding staat garant voor hilariteit!

Het platteland lonkt….. Margriet Bolding besloot samen met haar gezin de oversteek te wagen van een rijtjeswoning in de stad naar een boerderij op het platteland. Heerlijk, een groene omgeving, tot rust komen na je werk in de natuur, kinderen die onbezorgd kunnen opgroeien, een fantastisch vooruitzicht!

Tijdens haar voorstelling wordt het publiek meegenomen in dit avontuur. Het publiek mag als het ware mee als onderduikers in de schuur, net zoals haar opa en oma dat deden voor anderen. Maar is het daar wel zo veilig?? Want, ….waar je ook bent en bij wie je bent, je neemt per slot van rekening altijd jezelf mee…….

Ook in deze voorstelling valt er weer veel te lachen over herkenbare situaties en hersenspinsels. Betekent verandering nou altijd verbetering en begint verandering niet eerst bij jezelf? In deze hilarische voorstelling gaat het publiek mee met Margriet in haar zoektocht. Wedden dat je na afloop misschien wat wijzer maar in ieder geval vrolijker naar huis gaat?

Kaarten kun je bestellen via www.nutworkum.nl en/of te verkrijgen bij Het Boekhuis in Workum.

Wanneer: 16 februari 2019

Wie: Margriet Bolding – cabaret

Titel: Het gras bij de buren

Plaats: Kultuerhús Klameare, Merk 1 te Workum

Toegangsprijzen: € 15,00 voor donateurs, € 17,50 voor niet-donateurs, inclusief een consumptie