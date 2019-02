Auto’s op de stoep

Sneek- INGEZONDEN Er blijken veel automobilisten te zijn die het doodnormaal vinden om hun auto met 2 wielen op de stoep te parkeren. Waarom? vraag ik mij af. Soms is de breedte van de straat echt te smal, maar dan zijn er voorzieningen getroffen (zoals streeplijnen) om het parkeren goed te regelen.

Maar in heel veel gevallen is het onnodig, omdat de breedte van de rijbaan voldoende ruim is.

Met dit parkeren worden voetgangers (vaak) gedwongen om over de straat om de auto te lopen.

Voor moeders en vaders met kinderwagens en voor mensen met een rollator en ook voor mensen in een invalide wagen is dit zeer irritant en onnodig. De heilige koe is blijkbaar belangrijker dan nadenken over de overlast die hiermee wordt veroorzaakt.

