Zakelijke overwinning Neptunia

Sneek – De waterpoloheren van Neptunia’24 zijn er dit weekend opnieuw in geslaagd drie punten te bemachtigen. In zwembad ‘it Rak’ was de ploeg van speler/coach Arjen van Leeningen al na twee periodes klaar met Deltasteur uit Kampen.

In een fysiek harde wedstrijd hadden de gasten vanaf minuut één geen schijn van kans, Neptunia was veel sterker, hoefde daar weinig moeite voor te doen en stond binnen de kortste keren met een ruime marge voor.

In de derde en vierde periode ging alles niet meer zo vanzelfsprekend. Met name aanvallend kregen de Snekers de één na de andere ‘aanvallende fout’ om de oren waardoor er van lekker doorspelen geen sprake meer was. Deltasteur mocht nog iets terug doen maar het verschil was in de eerste helft al gemaakt. Eindstand: 9-6.

Doelpunten Neptunia’24: Rutger van Leeningen (5x), Sander van der Molen (2x), Niels van der Zweep en Wessel Westra (beiden 1x).