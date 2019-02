VERS! toont andermaal veel muzikaal talent uit de regio

Sneek – Honderden jonge muzikanten uit Súdwest-Fryslân en omgeving lieten op zaterdag 2 februari van zich horen op het festival VERS! Bij Kunstencentrum Atrium en Poppodium Bolwerk in Sneek vonden van 19.00 tot 1.00 uur meer dan dertig optredens plaats op zes podia. De zevende editie van het jaarlijkse evenement, een productie van Cultuur Kwartier Sneek, had ‘plastic soep’ als thema. De problematiek was op allerlei manieren verwerkt in de muziek en bij de aankleding van het festival. Met ruim duizend man trok VERS! een gelijk aantal bezoekers als voorgaande jaren.

Een groot aantal beginnende muziekgroepen speelde op VERS! een set gemiddeld een half uur. Onder meer Unlocked, So Be It, Rubik Spheres, Ananazz, Marcius Megalomania, het Keita Collective, Punk’n Jazz Orchestra, Woe Blind Birds, Jammer en Skarnepeoples trakteerden op een mix van pop, rock, jazz, funk, soul en vele andere genres. De al bekendere namen op VERS! trokken volgens verwachting veel publiek. The Cool Quest (in 2010 ontstaan bij een jamsessie in Sneek) kreeg de grote zaal van Poppodium Bolwerk moeiteloos vol. Bij de optredens van de Bogerman Bigband en de Bogerman Bogies in Noorderkerkzaal was eveneens nog amper plaats, terwijl Fluitist Mark Alban Lotz (met de Schotse slagwerker Alan Purves) en Harm Goslink Kuiper (spelend op instrumenten gemaakt van afval) de Atrium Theaterstudio wisten te vullen. Ook het optreden van het Sneker dweilorkest De Útlopers draaide uit op een groot muziekfeest. De band Soundboxx speelde om 1.00 uur de laatste noten van het festival.

Plastic soep

Het festival werd rond 19.15 uur in aanwezigheid van cultuurwethouder Stella van Gent geopend met de ‘Plastic Soup Song’. On the Move (het jeugdorkest van het Stedelijk Muziekkorps Sneek), slagwerkers van Kunstencentrum Atrium en leerlingen van KinderMuziekTheater brachten het lied (geschreven door Michiel Merkies en gearrangeerd door Sjoerd Hiemstra) ten gehore. De plastic soep kwam daarna veelvuldig terug. Zo speelde het jonge Boys Squad zelfgeschreven nummers over het probleem, waarbij ze werden vergezeld door hiphop-danseressen van Kunstencentrum Atrium. Kunstbende Friesland, waarvan de Friese voorronde op 24 maart plaatsvindt in Sneek, toonde een op de plastic soep geïnspireerde dansvideo. Ook was het thema niet te missen bij de aankleding. Aan het plafond hingen door basisscholieren gemaakte plastic onderwaterwezens, leerlingen van de Internationale Schakelklas in Sneek hadden een expositie gemaakt met plastic voorwerpen en in een kunstmachine werd plastic afval omgetoverd tot unieke voorwerpen.

Zijprogramma

Eerder op de dag leerde Mark Alban Lotz bij Kunstencentrum Atrium een groep dwarsfluitisten uit Noord-Nederland tijdens een masterclass de fijne kneepjes van het improviseren. Harm Goslink Kuiper gaf ‘s middags in de bibliotheek in Sneek een workshop muziekinstrumenten maken aan kinderen. In de weken voorafgaand aan VERS! verzorgde projectbureau Akte2 een lesprogramma op basisscholen Súdwest-Fryslân met activiteiten die te maken hadden met de plastic soep. Het eindresultaat werd vrijdagmiddag in de Noorderkerkzaal gepresenteerd.

VERS!-programmeur Kees Romers kijkt tevreden terug. “Voor het eerst hadden we een thema en dat smaakt naar meer. De plastic soep heeft veel losgemaakt, zeker ook in de aanloop op de basisscholen. Verder ben ik bij de optredens op VERS! opnieuw onder de indruk geraakt van het talent en het plezier in muziek maken. Vorig jaar stond VERS! in het teken van At the Watergate. Het Culturele Hoofdstad-festival gaf jonge muzikanten uit de regio zoveel energie; het was zaterdag mooi om te zien dat hier niks van is ingeboet.”