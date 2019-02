Sneek Wit Zwart mild voor Noordster

Sneek – Met de vorm zat het na de verdiende zege in de Friese derby wel goed, want Sneek Wit Zwart was tegen Noordster heer en meester. Het enige dat trainer Germ de Jong zijn ploeg kon verwijten, was dat men veel kansen nodig had om het verschil ook in de score tot uitdrukking te brengen en dat de 3-0 was uiteindelijk een magere afspiegeling was van de krachtsverhouding.

Op weg naar die afspiegeling moest de Sneker oefenmeester zijn basisformatie gedwongen op één positie wijzigen. Met David Veldmeijer als vervanger van de geschorste Ruben Ybema beleefde zijn ploeg een pikstart, want al in de eerste minuut liet Joram Smits de openingstreffer noteren. Niet veel later werd diezelfde Smits onderuit geveegd, waarbij dader Ronald Paans er met geel genadig vanaf kwam. Zijn ploeg kwam er vervolgens ook genadig vanaf, toen Gerben Visser na een minuut of twaalf een behoorlijke kans kreeg. Zijn kopbal verdween een metertje over de vijandelijke veste en even later werd een inzet van dezelfde Visser nadat hij doelman Rick Abbas had uitgespeeld, nog net door een verdediger voor de lijn weggekopt.

Het waren de eerste mogelijkheden in een serie waarbij Sneek Wit Zwart verzuimde om de tweede klap uit te delen. Die tweede treffer kwam er ook niet, toen Kevin Huitema op slag van rust een dot van een kans kreeg, omdat de inzet van “het kind van Tinga” net niet venijnig genoeg was. En Noordster dan? Wel nu, de formatie uit Oost Groningen stelde daar nauwelijks iets tegenover en fungeerde grote delen van de eerste helft als figurant. Die bijrol leek tot de thee niet een rol in een al te groot drama te worden, totdat Sneek Wit Zwart met nog een minuutje op de klok via een kopbal van Gerben Visser de krachtsverhouding alsnog meer recht deed.



Onmiddellijk na rust kreeg Sneek Wit Zwart op rij een aantal mogelijkheden om de verhouding nog meer in de score tot uitdrukking te brengen, doch doelman Abbas kwam evenzo vele malen als winnaar uit de strijd. Ook in de daaropvolgende minuten stapelde de thuisclub in een één richtingscenario kans op kans, maar de Noordster-keeper weigerde vooralsnog voor de derde keer te capituleren. Negen minuten voor het einde van de reguliere speeltijd moest de dappere Abbas echter alsnog voor de derde keer de gang naar het net maken, toen Leon de Vries goed doorzette en de overwinning zo die niet al lang en breed binnen was, eindelijk definitief veilig stelde.



Met die meer dan verdiende overwinning bevestigde Sneek Wit Zwart dat volgende week bij promovendus GOMOS op bezoek gaat, zijn kandidatuur voor eremetaal, al was de ploeg wel mild voor Noordster en had men zoals hiervoor al werd vermeld, wel heel erg veel kansen nodig om het verschil te maken.

Foto’s: Nico Altenburg