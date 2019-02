Ruim 100 jeugdige karateka’s geslaagd voor karate examen

Sneek – Zaterdag 2 februari namen ruim 100 jeugdige karateka’s – jongens en meisjes tot en met 12 jaar- van zowel Sportclub F en F The Inner Way, als bevriende club Unlimited The Inner Way aan de halfjaarlijkse jeugdkarate examen in Sneek. Al vanaf 8.30u traden de eerste sporters aan voor hun proeve van bekwaamheid. Verdeeld over twee leeftijdsgroepen werd er geëxamineerd. Voor sommigen was het de eerste keer dat ze deelnamen aan een karate examen. Voor anderen inmiddels al bijna de tiende keer! Kihon, Ido Geiko, Kata, Sparring en Tamashiwari stonden op het programma en natuurlijk een conditietest. Rond de klok van 17.00u was het einde oefening waarbij alle deelnemers met hun nieuwe kyugraad en certificaat huiswaarts keerden.