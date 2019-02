Menhir slaat aanval Leeuwarden af

Sneek – Koploper ESBC Menhir heeft vrijdagavond een aanval van BV Leeuwarden 2 met moeite kunnen afslaan. In een harde wedstrijd pakte de basketbalclub pas in de slotfase een voorsprong:70-65.

BV Leeuwarden 2 was in deze competitie al tweemaal verslagen. In deze derde en laatste confrontatie besloot de ploeg de beuk erin te gooien. Menhir was er niet goed op voorbereid en beet in de beginfase niet voldoende van zich af. Vooral de verdediging liet te wensen over. Zowel in het eerste, tweede als derde kwart stond Menhir op achterstand, al was het verschil na dertig minuten door een buzzerbeater nog maar een puntje: 50-51.

In het slotkwart gooiden beide teams er nog een schepje bovenop. De strijd werd keihard en op sommige momenten zelfs onsportief. Het was de thuisploeg die het hoofd het best koel hield. Menhir kreeg in de persoon van Niels Haven in de slotfase een serie vrije worpen, die hij feilloos benutte. Menhir mag nu zaterdag in Assen proberen om revanche te nemen op Assist, een ploeg waar eerder onnodig van verloren werd.

Foto: Debbie Rijsdijk, fotouitsneek.nl