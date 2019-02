LAS ontvangt schrijver Jaap Robben

Sneek – Woensdag 20 februari a.s. ontvangt de Stichting Literaire Activiteiten Sneek (LAS) de schrijver Jaap Robben. De bijeenkomst vindt plaats in een nieuwe locatie, de bovenzaal van de Rabobank, Martiniplein 1, Sneek. De aanvang is 20.15 uur.

Jaap Robben is een schrijver voor alle leeftijden. Robben heeft samen met illustrator Benjamin Leroy al heel wat kinderboeken gepubliceerd, als hij in 2014 voor volwassenen debuteert met de roman Birk. Het boek mag zich verheugen in louter lovende recensies en drie literaire prijzen, waaronder de Nederlandse Boekhandelprijs. “Vanaf zin één is duidelijk hoe goed debutant Jaap Robben schrijft”, aldus Thomas de Veen in NRC NEXT. Birk wordt vertaald in het Duits, Turks en het Engels.

De roman Zomervacht (2018) werd minstens even goed ontvangen, en was in dat jaar DWDD Boek van de maand september. Evenals in Birk, spelen in deze roman eenzaamheid en desolaatheid een belangrijke rol. De dertienjarige Brian woont bij zijn vader op een afgelegen terrein in een caravan. Brians verstandelijk en fysiek beperkte broer Lucien woont in een instelling. Een renovatie maakt het noodzakelijk dat Lucien elders wordt opgevangen. De vader, vooral gemotiveerd door de in het vooruitzicht gestelde vergoeding, haalt Lucien naar de caravan en maakt de jonge Brian verantwoordelijk voor de verzorging van zijn broer. Zeer recent zijn de filmrechten van deze roman verkocht.

Jaap Robben was vanaf 2008 twee jaar lang stadsdichter van Nijmegen. Zijn gedichten zijn terug te vinden op posters, in tal van bloemlezingen, op muren, fietspaden en zelfs op een parkeergarage. Vertalingen zijn er tot in het Chinees en Koreaans. Robben is dit seizoen tafelgast bij het tv-programma DWDD.

Reserveren kan via www.stichtinglas.nl, bij Boekhandel Van der Velde of de Bibliotheek Sneek. Kaarten zijn ook, zolang de voorraad strekt, verkrijgbaar aan de zaal. Donateurs ontvangen korting op de toegangsprijs.