Gedichten, verhalen, poëzie en muziek

Sneek – Dit jaar vieren de Odd Fellows hun 200-jarig bestaan. In dit kader ondersteunen zij het project Kindercoaches van het Leger des Heils. Daarom organiseren de Odd Fellows in samenwerking met Stichting FryX een bijzondere middag op zondag 17 februari met als thema “kinderen, gedichten, verhalen en muziek”. In de muziek, verhalen, gedichten en poëzie staan onder andere kinderen centraal. Stichting FryX stelt zich ten doel om laagdrempelige literaire en culturele activiteiten te organiseren met Friese schrijvers en dichters.

Voordrachten en muzikale bijdragen op deze middag komen van bekende Snekers, waaronder; Marten de Rapper, Marten Visser, Riek Landman, Hilly van Brug,

Anske Smit en Wiebe Dooper. De presentatie is in handen van Amieke de Rapper.

De lezing is op zondag 17 februari a.s. om 15.30 uur in het Odd Fellows gebouw, Emmastraat 25-29, 8601 GK Sneek. De zaal is open vanaf 15.00 uur.

Kosten € 5,- p.p.en de opbrengst is voor het goede doel; Kindercoaches Leger des Heils.

Aanmeldingen uitsluitend per mail naar Tineke Hoitema, thoitema@gmail.com

De middag is vrij toegankelijk, dus ook voor niet Odd Fellows leden.