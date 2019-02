Wederom spectaculair verjaardagsfeest van Heabeltsje tijdens 18e Bonte Sneeker Avond

Sneek – ‘Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria!’ Na een warm welkom van frou Heabeltsje de Jong in de foyer, werd zij door een bomvolle zaal met verjaardagsgasten in Theater Sneek luidkeels toegezongen. De avond is begonnen, en hóe! De hele zaal is meteen in de feestsfeer met het muzikale geweld van de Útlopers.

Frou Heabel, Búfer Molly, Wietse Wurtel en Swerius Fan Epema Thoe-De-Loo weten weer ouderwets reuring op ‘e Klip te brengen. Op een zekere respectabele leeftijd begin je je toch af te vragen waar je nou eigenlijk vandaan komt, of een ander vraagt zich dat wel af vóór jou. Het leidt tot een hilarische zoektocht in het verleden waarin het publiek er ondertussen ook achter komt of de wittebroodsweken van Molly en Swerius al voorbij zijn na de bruiloft van vorig jaar. Dit afgewisseld met de nuchtere humor van Wurtel, de nodige vraagtekens bij de huidige (Sneker) samenleving en de onmiskenbare chemie tussen alle spelers en het publiek, zorgt voor een avond vol nostalgie, herkenning en hilariteit.

Deze avond wordt compleet gemaakt door de grote variëteit aan acts die Heabel komen verrassen op haar verjaardag. Samen met het publiek wordt ze aan de hand genomen door Marten Visser die op meesterlijke wijze even door het herkenbare verleden loopt, raakt ze (Ja kest ut dy hast niet foorstelle) muisstil bij het indrukwekkende optreden van ATC Sneek en barst ze weer in gezang uit bij de FraudeJongens. Maak de avond af met prachtige muzikale bijdragen van Klassiek Sneek, Hans Faber en Dian de Jong (onder begeleiding van Walter Smink en Jelte de Jong) en wij kunnen ons voorstellen dat Frou Heabel met veel plezier op deze verjaardag kan terugkijken.

Al met al weer een meesterlijke voorstelling door Wiesje Jansma, fantastisch in het licht en geluid gezet door de vakmensen van Theater Sneek en onmiskenbaar gesteund door vele vrijwilligers voor en achter de schermen. En waar de meeste van ons hun verjaardag slechts één keer per jaar vieren, viert Frou Heabel deze nog zes keer. Dus mocht je haar nog willen feliciteren, koop dan snel nog je kaarten, want dit is een verjaardagsfeestje dat je niet wilt missen! Op de website van Theater Sneek zijn kaarten te bestellen.