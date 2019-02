Startup van Sneker student wint prijs van Universiteit van Amsterdam

Amsterdam – De startup ‘Circle of Parents’ die Julius van Dijk uit Sneek samen met twee andere studenten opzette, is gekozen als beste startup van het Minor Entrepreneurship programma van de Universiteit van Amsterdam. Aan de prijs is een geldbedrag van duizend euro verbonden, die de jonge ondernemers in hun initiatief kunnen investeren.

Het team achter Circle of Parents: David, Julius en Lucas (v.l.n.r.)

De 21-jarige Julius van Dijk studeert computerwetenschap in Groningen, maar nam het afgelopen jaar deel aan de minor Entrepreneurship in Amsterdam. Dit programma houdt in dat studenten een team vormen en met elkaar in zes maanden tijd een bedrijf starten. Samen met zijn teamleden Lucas en David richtte Julius Circle of Parents op (circleofparents.nl).

Circle of Parents is een platform met als doel tweedehands kinderkleding de standaard te maken. Veel ouders hebben te kleine, maar nog goede kinderkleding liggen, of kopen vaak nieuwe en daardoor duurdere kinderkleding. Dat is niet nodig! Via Circle of Parents kunnen ouders makkelijk, veilig en duurzaam onderling pre-loved kinderkleding kopen en verkopen.

Het programma resulteerde in 21 startups, waarvan de beste zeven zich afgelopen donderdag mochten presenteren voor een jury bestaande uit jonge ondernemers en investeerders. Zij kozen Circle of Parents als winnaar, niet alleen omdat ze verrast waren door wat er in slechts een half jaar was bereikt, maar ook omdat ze vertrouwen hadden in het team achter het platform.