ONS Sneek met kater terug uit Groesbeek

Groesbeek-Ondanks dat ONS Sneek een helft lang met een man meer op de Heikant stond, zijn de Snekers er niet in geslaagd om uit Groesbeek drie punten mee te nemen. Tegen Achilles ’29 kwamen de Snekers door goals van Martijn Barto (archieffoto) en Yumé Ramos weliswaar twee keer op voorsprong, maar evenzo vele malen trok de in ondertal spelende thuisclub de stand gelijk.

Toen arbiter Dröge het beginsignaal gaf, stonden er uiteraard wel 22 acteurs op het wedstrijdformulier. Daarbij ontbraken aan Sneker zijde Klaas de Vries en Nick Burger, terwijl Curty Gonzales naar de bank was verwezen. Paul Raveneau kon daarentegen wel weer over de van een operatie herstelde Nick Kuipers beschikken en had verder in de basis een plek ingeruimd voor Tom Arissen en de vorige week niet echt overtuigende Genridge Prijor.

Bij Achilles ’29 stond ene Kadir Usta die eerder voor Sneek Wit Zwart uitkwam en die na een Turks avontuur op Sportpark de Heikant is neergestreken, in de basis en hij zag dat de Sneker brigade al na dertig seconden door toedoen van Martijn Barto een droomstart beleefde. Na die pikstart slaagde ONS er niet in om die snelle verkregen voorsprong in het vervolg van de eerste helft verder uit te bouwen en aangezien ook de thuisclub niet of nauwelijks voor gevaar wist te stichten, bleef de treffer van Barto tot aan het rustsignaal de enige en was verder alleen de rode kaart die Achilles-topscorer Kevin Schmidt op slag van rust op advies van de linesman kreeg, het vermelden waard.

Die veldverwijdering had koren op de oranje molen moeten zijn, maar kort na rust maakte Achilles ’29 via Kadir Usta gelijk. Dat was een fikse streep door de rekening van de Snekers die er vervolgens niet in slaagden om de in ondertal spelende thuisclub hun wil op te leggen. Niettemin leek het muntje een paar minuten voor het einde van de reguliere speeltijd de Friese kant op te vallen, toen Yumé Ramos met zijn achtste seizoenstreffer ONS andermaal op voorsprong zette.

De vreugde in het Sneker kamp was echter van korte duur, want in de eerste minuut van de toegevoegde tijd krulde de al genoemde Usta een vrije trap op fraaie wijze achter de inmiddels voor Barry Ditewig ingevallen doelman Justin van der Dam. Daarmee bezorgde hij zijn ploeg op de valreep niet alleen een punt, maar de Snekers ook een behoorlijke kater. Een kater omdat de wedstrijd in Groesbeek in de agenda stond als één die ONS aan zijn stand verplicht was te winnen, en omdat dat tegen een tegenstander die een helft lang in ondertal speelde, niet lukte.

Bron:http://pengel.weebly.com/