Een kijkje achter de schermen bij het Súdwesthûs: Het nieuwe publiekscentrum van Súdwest-Fryslân

Sneek – Vandaag was het eindelijk zover: de officiële opening van het nieuwe publiekscentrum aan de Marktstraat. Met een wintermarkt, een ijsbaan, koek en zopie, de “helft-stedentocht”, een look-a-like wedstrijd en een digitale tentoonstelling met portretten van 89 mensen uit de 89 kernen presenteert Gemeente Súdwest-Fryslân het nieuwe onderkomen.

Burgemeester Jannewietske de Vries was uiteraard ook aanwezig bij de feestelijke opening, maar ook voormalig burgemeester Hayo Apotheker kon deze dag niet ontbreken. Hij is aanjager van dit publiekscentrum en de geestelijke vader van het centralisatieproces van de gemeentelijke dienstverlening, wat zo’n 17,2 miljoen euro heeft gekost .

Vol bewondering door honderden belangstellenden was het aan Erik Faber de deuren met daarop de 89 kernen te openen en daarmee kwam tevens de naam, bedacht door Klaas Bosman, van het publiekscentrum tevoorschijn: het Súdwesthûs. Deze naam is gebaseerd op de huiselijke uitstraling en gastvrije sfeer van en binnen in het pand.

Na de officiële opening stonden tot 18:00 uur de deuren open voor een kijkje achter de schermen. Bij binnenkomst wordt men meteen al verrast met een indrukwekkende tentoonstelling met portretten van 89 inwoners, één uit elk dorp of stad, in de leeftijd van 1 tot en met 89 jaar. Daarna kon men met een speciaal SWF-paspoort deelnemen aan de “helft-stedentocht” langs zes gemeentelijke activiteiten in zowel het publiekscentrum als het Bestjoershûs. Ook konden de bezoekers kennismaken met de flexwerkplekken, de vergaderzalen met historische stucplafonds en de digitale dienstverlening.

Er werd gehoopt op een komst van 1000 bezoekers, maar tegen het einde van de middag waren het er al meer dan 3000 en alle 2000 stempelkaarten waren op. De reacties van de bezoekers waren positief. Al met al een succesvolle dag!