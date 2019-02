Sieraden maken in Piers’ Stee

Kimswerd – Op maandag 11 februari wordt een workshop sieraden maken georganiseerd. Onder deskundige leiding van Lieke Meester gaat men aan de slag met grote en kleine kralen, wol, lint, draad en lapjes stof. Hiervan worden een mooie ketting, armband of oorbellen gemaakt. Door het combineren van de materialen ontstaan verrassende effecten. Het resultaat is een bijzonder en uniek sieraad dat men nergens anders tegenkomt. Alle benodigdheden zijn aanwezig en er zijn voorbeelden om inspiratie op te doen. De workshop vindt plaats van 19.30 tot 21.30 uur in MFC Piers’ Stee, Harlingerweg 26A in Kimswerd. De kosten bedragen € 12,50 inclusief materiaal. Aanmelden kan t/m 9 februari via wapkimswerd@hotmail.com of 06-13178632.