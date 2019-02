Noordelijk gezondheidsnetwerk HANNN heeft ‘gouden plak’ gevonden

Heerenveen – Met ingang van 1 februari heeft het Healthy Ageing Netwerk Noord Nederland (HANNN) een kantoor in “De Broefstoof” in Heerenveen. HANNN heeft al een kantoor in Groningen, maar door een groeiend aantal activiteiten in Fryslân werd het de hoogste tijd om deze stap te zetten. ‘We hebben ons verbonden aan de Mar-athon rond Sneek en Meer, we hebben een project lopen in Leeuwarden Oud-Oost, volgende week hebben we in Drachten een grote conferentie rondom Taal en Gezondheid, en de Healthy Ageing Tour zal dit jaar ook weer door Fryslân trekken. Dus het is belangrijk een tweede thuisbasis te hebben van waaruit we kunnen werken,’ aldus directeur Daan Bultje.

De Broedstoof is een van de eerste bedrijfsverzamelgebouwen die vlak na de oorlog in Nederland gebouwd is. Na decennia gefungeerd te hebben als brandweerkazerne, biedt het sinds een aantal jaren weer onderdak aan zowel gevestigde als startende bedrijven. “Een plek met historie is altijd goed, en als je ook nog omringd bent door organisaties waarmee je de samenwerking kunt zoeken dan past dat helemaal bij ons type organisatie’ legt Bultje uit.

Healthy Ageing Netwerk Noord Nederland is een samenwerkingsverband van ondernemers, kennisinstellingen, zorg- en maatschappelijke organisaties die bij willen dragen aan meer gezonde jaren in Noord-Nederland. De aangesloten partijen werken samen binnen verschillende programma’s: Coalitie Gezond Wonen (bouwsector en dorpsinitiatieven); De Gezonde Beweging (sport en bewegen) Gezonde Voeding; Personalized & Customized Health (formele en informele zorg in combinatie met eHealth) en Vitaal & Vaardig (oa Taal en Gezondheid en Anders Oud 2030).