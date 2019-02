Sneek – Vandaag en ook komende dagen moet het verkeer rekening houden met gladheid. Vandaag vanwege de lichte sneeuwval, komende nachten door bevriezing van natte weggedeelten.

Vanmorgen viel er wat lichte sneeuw in onze regio, een suikerlaagje maakte het wat meer winters. Bij dit schrijven ligt de temperatuur nog een halve graad onder nul, ze komt vanmiddag een graadje boven nul uit. Het is bewolkt en er valt eerst nog wat lichte sneeuw. Wind wordt noordoostelijk, zwak tot matig.

Komende nacht blijft het meest bewolkt, kleine kans op wat neerslag, minimumtemperatuur iets onder nul.

Morgen bewolkt, zo goed als droog, 4 graden als maximumtemperatuur. Wind waait uit een noordelijke richting, zwak tot matig.

In de nacht naar zondag mogelijk wat neerslag, temperatuur iets onder nul. Ook zondag eerst bewolkt, in de middag komen er opklaringen. Met 5 graden is het weer iets zachter, wind draait naar het noordwesten. In de nacht naar maandag wat vorst, maandag zelf neemt de zuidelijke wind toe, voelt het waterkoud aan met 2 graden boven nul en in de namiddag of avond volgt sneeuw.