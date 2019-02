Dartclub voor jongeren bij wijkvereniging “De Spil”

Sneek – Marijn Nooitgedagt gaat vanuit de ROC Friese Poort een dartclub opzetten. Deze dartclub is bedoeld voor jongeren tussen de 14 en de 20 jaar. De avonden bestaan uit scores en dubbels oefenen, wedstrijdjes spelen, around the clock en er is ruimte voor eigen initiatieven en spelideeën.

Het darten vindt plaats op de donderdagavonden van 19:30 tot 20:30 uur bij wijkvereniging “De Spil”. De kosten bedragen €2,10,- per maand (€25,- per jaar).

Voor vragen en aanmeldingen graag mailen naar: info@projectbureaulink.nl