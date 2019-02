Ben je een echte doener, Heb je een nuchtere kijk op zaken en werk je met precisie, dan is Efko beton op zoek naar jou

PRODUCTIEMEDEWERKER ZICHTBETON

BEN JE EEN ECHTE DOENER, HEB JE EEN NUCHTERE KIJK OP ZAKEN EN WERK JE MET PRECISIE?Dan ben jij de productiemedewerker waar wij naar op zoek zijn!

WAT GA JE DOEN?

Als zichtbeton-productiemedewerker maak je unieke betonproducten. Je voert daarvoor verschillende werkzaamheden uit. Op basis van de tekening schroef jij de mal in elkaar, met behulp van de bovenloopkraan breng je vervolgens de wapening en instortvoorzieningen aan. Na controle van de mal stort je het product. Omdat je projectmatig werkt aan speciale producten zit er veel variatie in je werkdag. Je komt te werken in de fabriek in Uitwellingerga. Werkdagen duren van 7.00 – 16.00 uur.

WAT MOET JE KUNNEN?

Werken als zichtbeton- productiemedewerker vraagt om speciale vaardigheden. Dit vinden wij de belangrijkste vaardigheden van onze toekomstige collega: Je hebt ruimtelijk en technisch inzicht, en oog voor detail. Je hebt een flexibele, dienstverlenende en enthousiaste instelling. Je werkt zelfstandig en veilig als onderdeel van een team. En wat we ook prettig vinden: een vleugje humor.

Spreekt deze functie jou aan, stuur dan een bericht naar Ruud Riemersma via ruud@efkobeton.nl. De complete vacature is te lezen op onze website www.efkobeton.nl