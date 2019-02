Aan de wandel met twee Ierse Tinkers

IJlst – Een paar keer per week wandelen Tineke en Edith met hun twee Ierse Tinkers, Storm en Dow, in de omgeving van IJlst.

Storm is een kleine dappere lieve Tinker en Dow heeft het Headshaking syndroom. Ontspanning is voor hem heel belangrijk en wandelen zorgt voor een ontspannen en onbelaste beweging, zeker met zo’n kleine vriend erbij.

Edith en Tineke werken veel vanaf de grond met de paarden. “Het is een fijne manier om een goede band op te bouwen met je paard. Rijden is geen doel op zich, er zijn zoveel andere manieren om plezier met je paard te hebben en te genieten in samenwerking met paard.”

Foto’s: Yvonne Dijkstra