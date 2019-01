Vanmiddag droog

Sneek-Voor sneeuwpret en vorst was men in onze regio aan het verkeerde adres. In Limburg vroor het matig en in Simpelveld lag er een sneeuwdek van 9 cm. In het oosten van het land werd 6 cm gemeten en ook in het midden van het land was er sprake van sneeuwpret. Bij ons bleef het in de vroege ochtend bij een sneeuwbui met een temperatuur een fractie boven nul.

De eerste uren is nog een winterse bui mogelijk, verder bewolking en winnen later wat opklaringen terrein. De wind draait van zuidwest naar zuidoost, temperatuur komt vanmiddag op een 3 graden uit.

Komende avond zijn er opklaringen en duikt komende nacht de temperatuur een graadje of 2 onder nul. Wel neemt in de nacht de bewolking toe en volgt later lichte sneeuw.

Morgen start dan ook met wat sneeuwval welke overgaat in regen. De wind waait uit het oost tot noordoosten, in de middag wordt ze noordelijk. Er volgen dan ook enkele opklaringen. De temperatuur blijft steken op een 2 graden als maximum.

In de nacht naar zaterdag ligt de temperatuur rond het vriespunt, zaterdag meest bewolkt maar droog. Het wordt dan 4 graden als maximumtemperatuur. In de nacht naar zondag kan er wat neerslag vallen en dat zou ook zondagmorgen nog het geval zijn. Zondagmiddag droog met opklaringen.

Dirk van der Meer