Uit-Zeilen breidt uit!

Heeg-Het jaar start goed voor Uit-Zeilen met de overname van skûtsjearrangementen.nl . Hiermee breidt het nautische eventbureau zich uit op het gebied van bedrijfsevents met skûtsjes in Friesland.

De voormalige eigenaar, Cees Riezebos, wil zich volledig gaan richten op zeilen met zijn skûtsje en heeft daarom besloten het bedrijf over te dragen aan Uit-Zeilen. Floriaan Zwart, eigenaar van Uit-Zeilen ziet de overname als een mooie aanvulling op het eventbureau: “Vanuit Uit-Zeilen verzorgen we al jaren veel bedrijfsevents en andere uitjes met skûtsjes in Friesland. Skûtsjearrangementen.nl is daar een mooie aanvulling op en biedt de gasten nog meer mogelijkheden voor een geslaagd bedrijfsevent. Dit jaar kunnen de gasten op de vertrouwde manier blijven boeken via skûtsjearrangementen.nl en is het mogelijk om Cees Riezebos als schipper te treffen op zijn skûtsje.”