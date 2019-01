So Be It bij Noardewyn en op VERS

Sneek- Morgen, vrijdag 1 februari, is er een live-optreden bij Noardewyn (Omrop Fryslân) van de band So Be It, waarvan de leden uit Sneek en omgeving komen. Het radio-optreden is ook te volgen op tv en internet van 14:00 tot 15:00 uur.

Zaterdag speelt de groep ook wij op het VERS-festival. De bandleden zijn Jildert Valkema – Basgitaar, Jetze Lühoff – Gitaar, Charlotte Clement – Zang, Jurre van Hoorn – Drums en Chris Boersma – Keyboard.

Wie de groep volgen wil: https://www.facebook.com/Sobeitfriesland