Opleverfeest Furmerusstraat Sneek

Sneek- Op dinsdag 5 februari organiseren woningcorporatie Accolade en VDM Woningen een opleverfeest voor de nieuwe bewoners van de Furmerusstraat. Naast bewoners, gemeente en andere belanghouders zijn ook de kinderen van de Johannes Postschool aanwezig. Samen met wethouder Van Gent onthullen ze de naam voor het nieuwe binnenterrein. Bewoners konden ideeën over de naam insturen. In totaal bouwde VDM Woningen 33 zeer energiezuinige gezinswoningen aan de Furmerusstraat. Op de plaats waar vroeger de blauwe flat stond.

Het binnenterrein

De kinderen van de dichtbij gelegen Johannes Postschool kleurden voorafgaand aan de bouw de bouwhekdoeken in. De tekeningen beelden het thema ‘duurzaamheid’ uit. Ze kregen van VDM Woningen een presentatie over duurzaam bouwen. Voor de bekendmaking van de naam van het binnenterrein hebben de kinderen een onthullingsdoek versierd. ( foto) Enkele kinderen van de school wonen in een van de nieuwe woningen. Deze kinderen mogen samen met de wethouder en de bedenkers van de naam van het binnenterrein de officiële onthulling uitvoeren.

De woningen

De woningen zijn NOM-ready. Dit houdt in dat de woningen in de toekomst eenvoudig ‘Nul-op-de-meter’ (NOM) gemaakt kunnen worden. Alle woningen hebben drie slaapkamers, vloerverwarming, een tweede toilet op de verdieping en een berging. De huurprijs van de woningen ligt onder de sociale huurtoeslaggrens. Daarmee biedt Accolade betaalbare, duurzame woningen voor de doelgroep.