Groot alarm vanwege brand in melkveestal in Wijckel

Wijckel-Bij een melkveebedrijf aan de Jeen Hornstraweg in Wijckel woedde donderdag grote brand. De brandweerkorpsen van Sneek, Joure, Balk, Sint Nicolaasga en Sloten waren uitgerukt om het vuur te bestrijden. In de melkstal die in brand stond, zaten volgens de brandweer nog zo’n 100 koeien. Deze staan inmiddels veilig in een weiland. Een koe gleed uit bij het ontvluchten van de stal en redde het niet. Tweehonderd andere koeien staan veilig in een andere stal, die niet bij de brand betrokken was.

Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend.

Bron: www.omropfryslân.nl