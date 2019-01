Sneek- Provincie Fryslân laat onderzoek uitvoeren naar de bereikbaarheid in Midden Fryslân, waar o.a. ook Top & Twel onder valt. Onder de naam ‘BûtenGewoan Berikber’ wordt gezocht naar nieuwe en slimme manieren om van A naar B te komen en dat gaat veel verder dan alleen het openbaar vervoer. Via de website van BûtenGewoan Berikber wordt inwoners gevraagd mee te doen aan een onderzoek naar bereikbaarheid in de woonomgeving door een enquête in te vullen. Daar is een leuke actie aan verbonden. Het dorp dat naar rato de meeste enquêtes invult, kan namelijk € 1.000,- winnen.

Meer informatie is te vinden op de website van BûtenGewoan Berikber. Hier staat ook de link naar de enquête. Meedoen loont dus! Succes!!