Aantal Koninklijke Onderscheidingen stabiel 

Sneek- Aan 162 inwoners van Fryslân is vorig jaar een Koninklijke Onderscheiding toegekend. Dat is nagenoeg gelijk aan de 166 van een jaar eerder. De dip die in 2015 en 2016 te zien was, lijkt hiermee voorbij te zijn. Het aantal lintjes voor vrouwen nam toe tot 55, het hoogste aantal sinds 2014 (74).

De cijfers over 2018 komen op alle fronten net iets uit boven de gemiddelden van de laatste vijf jaar. Sinds 2014 zijn er jaarlijks 158 lintjes toegekend, met 52 voor vrouwen en 106 voor mannen. Vorig jaar waren dit naast het totaal van 162 en de 55 voor vrouwen een aantal van 107 voor mannen. Dit blijkt uit een overzicht van de provincie, die de aanvragen coördineert.

In de jaren voor 2014 waren de getallen fors hoger, met in 2013 een totaal van 236 onderscheidingen. Het laagtepunt was 2016 met 131 lintjes.

Een bijzondere onderscheiding was vorig jaar de Ridder met de zwaarden, voor een militair in actieve dienst. Frank Stam uit Lemmer kreeg deze uit handen van minister Ank Bijleveld van Defensie. In totaal zijn zestien Friezen vorig jaar geridderd en drie geëerd als Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De anderen zijn Lid.

Van alle Friese gemeenten is vorig jaar alleen op Vlieland geen lintje toegekend. De meeste onderscheidingen zijn vorig jaar uitgereikt in wat nu de gemeente Noardeast-Fryslân is: 25 stuks.