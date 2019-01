Voorbereidingen voor de 4 Mijl van Sneek zijn in volle gang: Voorinschrijving gestart!

Sneek- Het is weer zover! De voorbereidingen voor de 4 Mijl van Sneek zijn in volle gang. De zesde editie van dit prachtige hardloopevenement zal plaatsvinden op zondag 26 mei 2019. Je ontvangt deze mail aangezien je een van de voorgaande jaren hebt deelgenomen aan ons evenement.

Vorig jaar was de 4 Mijl ondanks de hitte een enorm succes voor lopers en publiek. En ook dit jaar belooft het een prachtig spektakel te worden. Net als voorgaande jaren zal er muziek zijn, gaat de tocht tweemaal door de waterpoort en zijn er mooie prijzen te winnen.

Meedoen?

Afgelopen week 23 januari, is de voorinschrijving geopend. Inschrijven kan gemakkelijk via onze website: http://www.4mijlvansneek.nl/ (Grote gele knop bovenaan de webpagina)

Alleen of in teamverband

Loop de 4 Mijl van Sneek alleen, of doe mee in teamverband met je bedrijf, vereniging of school.

Voor de kleintjes

Voor de kleintjes is er de mogelijkheid mee te doen met de gratis Rabo Kidsrun. Rabobank Sneek sponsort het inschrijfgeld voor de eerste 350 jonge deelnemers.

Daarnaast krijgen alleen de deelnemers aan de 4 mijl van Sneek die meedoen d.m.v. online voorinschrijving het unieke 4 mijl van Sneek hardloop shirt.

Clinics

Atletiekvereniging Horror organiseert een clinic om beginnende lopers voor te bereiden op de 4 Mijl van Sneek. Door de basis van hardlopen aan te leren voorkom je de kans op blessures of vroegtijdig uitvallen en vergroot je de kans om een schitterende tijd neer te zetten tijdens de 4 Mijl. Inschrijven voor deze clinic kan via avhorror.nl of via 4mijlvansneek.nl

Meer informatie

Voor aanvullende informatie, sfeerimpressies of het inschrijven ga naar: 4mijlvansneek.nl

Zet de goede voornemens voor 2019 om in daden en schrijf je direct in!

Inschrijven kan tot en 09 mei, of wanneer de limit van 2500 deelnemers is bereikt. Dus wees er snel bij. Sportieve groeten en hopelijk tot 26 mei!